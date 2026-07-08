Fußball: Deloitte-Studie - Europas Fußball erzielt erneut Umsatzrekorde

Laut dem Jahresbericht zu den Finanzen des europäischen Fußballs der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hat der europäische Fußball eine neue Rekordmarke geknackt.

Laut der Deloitte-Studie ist der europäische Fußballmarkt über die 2024/2025-Saison um sechs Prozent gewachsen und hat dabei erstmals einen Wert von 40 Milliarden Euro überschritten. Der Anteil der Top-Fünf-Ligen am Gesamtwert verbleibt ungefähr gleich bei 54 Prozent.

Die mit Abstand profitabelste Liga in Europa bleibt die englische Premier League. Die Einnahmen der Liga, die sich aus TV-Rechten, Werbedeals und Spieltagseinnahmen zusammensetzen, belaufen sich auf rund acht Milliarden Euro. Auf Platz zwei folgt die Bundesliga, die mit 4,2 Milliarden nur etwa die Hälfte an Umsätzen erzielen konnte.

Darauf folgen die La Liga mit rund 4,1 Milliarden Euro, die Serie A mit circa drei Milliarden Euro und die Ligue 1 mit rund 2,1 Milliarden Euro Einnahmen.