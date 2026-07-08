Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Fußball: Deloitte-Studie - Europas Fußball erzielt erneut Umsatzrekorde

Veröffentlicht:

von ran

ran Fußball

WM 2026: Ruben Vargas nach dem entscheidenden Elfmeter im siebten Himmel

Videoclip • 57 Sek

Laut dem Jahresbericht zu den Finanzen des europäischen Fußballs der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hat der europäische Fußball eine neue Rekordmarke geknackt.

Laut der Deloitte-Studie ist der europäische Fußballmarkt über die 2024/2025-Saison um sechs Prozent gewachsen und hat dabei erstmals einen Wert von 40 Milliarden Euro überschritten. Der Anteil der Top-Fünf-Ligen am Gesamtwert verbleibt ungefähr gleich bei 54 Prozent.

Die mit Abstand profitabelste Liga in Europa bleibt die englische Premier League. Die Einnahmen der Liga, die sich aus TV-Rechten, Werbedeals und Spieltagseinnahmen zusammensetzen, belaufen sich auf rund acht Milliarden Euro. Auf Platz zwei folgt die Bundesliga, die mit 4,2 Milliarden nur etwa die Hälfte an Umsätzen erzielen konnte.

Darauf folgen die La Liga mit rund 4,1 Milliarden Euro, die Serie A mit circa drei Milliarden Euro und die Ligue 1 mit rund 2,1 Milliarden Euro Einnahmen.

Fußball: Komplexe Vergabe von TV-Rechten stelle eine Gefahr da

Trotz der Rekordumsätze warnt die Studie jedoch davor, dass der Fußball zunehmend ein gesättigter Markt ist und die bisher bewährten Wachstumsstrategien an Effektivität verlieren. Es drohe eine Stagnation des Marktes. Vor allem die Gesamteinnahmen der Vereine in den Top-fünf-Ligen Europas werden wohl voraussichtlich moderater wachsen als in den letzten Jahren.

Vor allem die "komplexe Entwicklung" der Übertragungsrechte sei ein Problem. Es sei wichtiger denn je, dass Rechteinhaber, Verbände, Ligen oder Vereine organischem Wachstum und Innovation Vorrang einräumen.

Zudem wird in der Studie betont, dass die Verflechtung von Sport und Popkultur stetig zunehme und hoch profitabel sei. Die Vermarktung von US-Sport wird zwar als Beispiel herangezogen, dennoch warnt die Studie davor, "dabei keine Abstriche bei der Integrität oder Kultur des Spieltags" zu machen.

Auch interessant: USA gegen Belgien meistgesehenes Fußballspiel der US-Geschichte

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr Fußball: