SV Werder Bremen: Tribüne im Weserstadion stürzt während Renovierungen ein

Im Bremer Weserstadion bricht ein Teil einer Tribüne ein. Eine tragende Säule wurde versehentlich beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bei der Modernisierung des Bremer Weserstadions ist eine Tribüne eingestürzt. Wie der Bundesligist SV Werder am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Zwischenfall im Rahmen von Umbaumaßnahmen in einem Teil des VIP-Bereiches, es wurde jedoch niemand verletzt.

"Wir analysieren aktuell die Situation und den entstandenen Schaden und hoffen, dass wir die Tribüne schnellstmöglich wieder herrichten können", sagte Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH.

Der Einsturz im Oberrang wurde durch die unbeabsichtigte Beschädigung einer tragenden Säule verursacht. Ursprünglich sollten dort lediglich Fensterscheiben entfernt werden. Für die weiteren Tribünenteile bestehe dem Klub zufolge jedoch keine Einsturzgefahr.

Im Weserstadion, das im Rahmen der Modernisierungen außerdem ein neues Rasensystem sowie eine digitale Mittelrangbande erhält, soll am 15. August das erste Testspiel der Bremer gegen den französischen Erstligisten AJ Auxerre stattfinden.