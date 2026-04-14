Fußball
Bundesliga: SC Freiburg und 1. FC Heidenheim suchen Stammzellenspender für Freundin von Eren Dinkci
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Harry Kane baut Mega-Villa in London
Videoclip • 01:16 Min
Die Freundin von Heidenheims Eren Dinkci ist an Leukämie erkrankt. Deshalb suchen der SC Freiburg und der 1. FC Heidenheim nun Spender, um Cinja das Leben zu retten.
Die Bundesligisten SC Freiburg und 1. FC Heidenheim machen gemeinsame Sache für "eine Mission, die weit über den Fußballplatz hinausgeht".
Die Breisgauer und die Ostwürttemberger suchen einen "Lebensretter" für die an Leukämie erkrankte Freundin von Profi Eren Dinkci, Cinja. Dinkci (24) ist aktuell von Freiburg an Heidenheim ausgeliehen, wo er bereits in der Saison 2023/24 gespielt hatte.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 17:55 Uhr • Fussball
WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream
140 MinBald verfügbar
Heute, 17:55 Uhr • Fussball
WM-Qualifikation der Frauen: Österreich - Deutschland im Livestream
140 Min
Freiburg und Heidenheim suchen Spender für Cinja
Mit der Diagnose bei Cinja habe die Welt für das Paar "von einem Moment auf den anderen" stillgestanden, heißt es in einer Mitteilung der Klubs.
"Es beginnt ein Weg, den man sich so nie hätte vorstellen können", beschreiben Cinja und Eren ihre Situation. Da in der Familie kein passender Spender gefunden worden sei, sei Cinja möglicherweise - wie so viele andere Patienten auch - auf eine Stammzellspende durch einen anderen Menschen angewiesen.
Vor dem Bundesliga-Duell der beiden Klubs am Sonntag in Freiburg können sich potenzielle Spenderinnen und Spender innerhalb weniger Minuten kosten- und schmerzlos registrieren lassen und so vielleicht mithelfen, Leben zu retten.
Der FCH wiederholt die Aktion, die gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) durchgeführt wird, vor seinem Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 25. April.
Mehr Fußball-Videos
Stammzellen-Spende: Hilfe von überall ist möglich
"Unser Ziel ist es, aus dieser persönlichen Erfahrung etwas weiterzugeben: Aufmerksamkeit zu schaffen und möglichst vielen Menschen eine bessere Chance auf eine lebensrettende Stammzellspende zu ermöglichen", teilten die Betroffenen mit. Bei den Begegnungen mit anderen Patienten in der Klinik sei ihnen bewusst geworden, "wie wertvoll jede einzelne Registrierung ist. Sie kann den entscheidenden Unterschied zwischen Hoffnung und Ungewissheit machen."
Wer bei beiden Spielen nicht im Stadion ist und trotzdem helfen möchte, kann dies tun: Online ist eine Registrierung unter www.dkms.de/cinja möglich. Alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können mitmachen.
Mehr Fußball-News
Bundesliga
Kommentar: Eta hat sich die Chance sportlich verdient!
Regionalliga
Regionalliga: Bayern lehnt Reformvorschläge ab
Bundesliga
So wird Bayern am 30. Spieltag Meister
Duell in der Königsklasse
FC Bayern München vs. Real Madrid - Champions League live im TV, Stream und Ticker
Champions League
Vor Real-Spiel: FCB-Star mit besonderer Bitte an Fans
Bundesliga
Holt der BVB im Sommer ein England-Juwel?