Borussia Dortmund - BVB-Legende Kohler kritisiert Nico Schlotterbeck: "Das ist keine echte Liebe"

BVB-Legende Jürgen Kohler übt Kritik an den Umständen der Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck.

Der langjährige Dortmunder Bundesligaprofi Jürgen Kohler hat Kritik an den Umständen der Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck beim BVB geübt.

"Ganz ehrlich: Eine Ausstiegsklausel ist für mich kein klares Bekenntnis. Das ist keine echte Liebe", sagte der Fußball-Weltmeister von 1990 bei Sport1.

"Die großen Klubs bestimmen Zeitpunkt und Bedingungen eines Transfers selbst. Bei Borussia Dortmund habe ich oft das Gefühl, dass man eher reagiert als agiert."

Schlotterbeck hatte seinen Vertrag in der vergangenen Woche nach zähem Ringen bis 2031 verlängert. Laut Medienberichten beinhaltet die Vereinbarung aber eine Ausstiegsklausel für bestimmte Klubs, die bereits im Sommer greift.