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Bundesliga: Sohn von ehemaligem Nationalspieler - Köln verpflichtet Offensiv-Talent
Veröffentlicht:von SID
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Bundesliga-Stars setzen auf besondere Vorbereitung
Videoclip • 01:12 Min
Der 1. FC Köln hat sich die Dienste des englischen Talents Reigan Heskey gesichert.
Reigan Heskey, der Sohn des früheren Nationalspielers Emile Heskey, kommt von Manchester City zum 1. FC Köln und erhält einen Vertrag bis 2031. Das gaben die Kölner am Freitag bekannt. In Manchester spielte Heskey für die U21 des Klubs.
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Der 18-Jährige zähle "mit seinen Qualitäten international zu den besten Offensivspielern seines Jahrgangs. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn in den Gesprächen von unserem gemeinsamen Weg beim 1. FC Köln überzeugen konnten", sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler. Heskey selbst plant "den nächsten Karriereschritt" in Köln: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass meine Art, Fußball zu spielen sehr gut zum Verein passt."
Bundesliga: Heskey spielte schon unter Pep Guardiol
Heskey kommt vor allem über die Außenbahnen, wo die Kölner in diesem Sommer Leistungsträger Jakub Kaminski verloren haben. Said El Mala, in der vergangenen Spielzeit bester Kölner Scorer, hat mit dem Team die Vorbereitung aufgenommen und könnte trotz zahlreicher Spekulationen um einen Abgang eine weitere Saison beim FC bleiben.
Heskey stieg bereits mit 16 Jahren in die U21 der Citizens auf. Unter Starcoach Pep Guardiola kam er im September 2025 auch zu seinem Debüt bei den Profis. Er geht nun einen ähnlichen Weg wie Verteidiger Jahmai Simpson-Pusey (20), den die Kölner im vergangenen Winter zunächst per Leihe von Manchester City verpflichtet hatten und mittlerweile dauerhaft an sich gebunden haben.
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