Bundesliga: Sohn von ehemaligem Nationalspieler - Köln verpflichtet Offensiv-Talent

Der 1. FC Köln hat sich die Dienste des englischen Talents Reigan Heskey gesichert.

Reigan Heskey, der Sohn des früheren Nationalspielers Emile Heskey, kommt von Manchester City zum 1. FC Köln und erhält einen Vertrag bis 2031. Das gaben die Kölner am Freitag bekannt. In Manchester spielte Heskey für die U21 des Klubs.

Der 18-Jährige zähle "mit seinen Qualitäten international zu den besten Offensivspielern seines Jahrgangs. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn in den Gesprächen von unserem gemeinsamen Weg beim 1. FC Köln überzeugen konnten", sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler. Heskey selbst plant "den nächsten Karriereschritt" in Köln: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass meine Art, Fußball zu spielen sehr gut zum Verein passt."