Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

Bundesliga: Wildes Spiel in Heidenheim! Nächster Rückschlag für Bayer Leverkusen

ran Fußball

DFB-Team und Adidas: Die Trikot-Historie von 1972 bis heute

Videoclip • 03:17 Min

Leverkusen verspielt eine 2:0- und 3:2-Führung und lässt in Heidenheim wichtige Punkte im Rennen um die Champions League liegen.

2:0 geführt, 3:2 geführt - und trotzdem nicht gewonnen: Bayer Leverkusen hat im Kampf um die erneute Teilnahme an der Champions League einen weiteren Rückschlag erlitten.

Beim designierten Absteiger 1. FC Heidenheim kam die Werkself nicht über ein 3:3 (2:0) und damit das vierte Unentschieden in Serie in der Bundesliga hinaus. Vier Tage nach dem Achtelfinal-Aus in der Königsklasse beim FC Arsenal verpasste es die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand, bis auf zwei Punkte an den vierten Tabellenplatz heranzurücken.

Nach einer kurzen Anlaufphase hatte Leverkusen das Spiel zunächst dominiert. Dabei nutzten Malik Tillman (22.) und Patrik Schick (35.) die großen Abwehrschwächen der Heidenheimer eiskalt aus. Nach der Pause kamen die Gastgeber zügig zum Anschlusstreffer durch Hennes Behrens (56.) - und dann sogar zum Ausgleich: Der eingewechselte Marvin Pieringer verwandelte einen von Robert Andrich verursachten Foulelfmeter (72.) und besorgte nach dem zweiten Treffer von Schick (79.) auch den Endstand (85.).

"Wir haben in der Halbzeit angesprochen, dass wir nicht leichtfertig werden dürfen. Mir fehlen so ein bisschen die Worte", sagte Torhüter Mark Flekken erkennbar bedient bei "DAZN". Hjulmand beronte: "Wir können nicht immer Ballbesitz haben. Manchmal hat ein Gegner auch die Möglichkeiten - und dann müssen wir natürlich besser verteidigen."

Eines hatten die Heidenheimer unbedingt verhindern wollen: Noch einmal so hoch zu verlieren wie beim 0:6 im Hinspiel - und wie zuvor nur ein weiteres Mal in der Vereinsgeschichte. "So etwas vergisst man nicht, so was will man kein zweites Mal haben", sagte Trainer Frank Schmidt vor dem Spiel bei "Sky".

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

    Jetzt live

    Jetzt live • American Football

    Das NFL Network im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    24/7 live

  • Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    87 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Fussball

    Sportschau im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    87 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE Smackdown im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    155 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 22:00 Uhr • WWE

    WWE Smackdown im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    155 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 23:30 Uhr • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    85 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 23:30 Uhr • Fussball

    Das aktuelle Sportstudio im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    85 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 07:00 • Fussball

    Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 07:00 • Fussball

    Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 10:40 • Wintersport

    Wintersport: Ski alpin - Weltcup-Finale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    420 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 10:40 • Wintersport

    Wintersport: Ski alpin - Weltcup-Finale im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    420 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 10:55 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 10:55 • Fussball

    Sport 1 Doppelpass im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 12:55 • Fussball

    Women's Super League: Brighton - FC Liverpool im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 12:55 • Fussball

    Women's Super League: Brighton - FC Liverpool im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    125 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball

    Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball

    Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    150 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 16:15 • Eishockey

    DEL-Playoffs: Spiel 3 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 22.03. 16:15 • Eishockey

    DEL-Playoffs: Spiel 3 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    165 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

Leverkusen zu passiv und sorglos

Das gut gemeinte Vorhaben gelang freilich nur wenig mehr als 20 Minuten. Dann durfte Aleix García unbedrängt aus dem Mittelfeld flanken - im Strafraum vollendete Tillman ebenfalls ohne Heidenheimer Gegenwehr. Im Hinspiel hatte Leverkusen zu diesem Zeitpunkt (22. Minute) schon 3:0 geführt. Auch beim zweiten Leverkusener Treffer standen die Heidenheimer zu weit weg von ihren Gegenspielern.

"Wir verteidigen einfach nicht gut genug", klagte Heidenheims Geschäftsführer Holger Sanwald während der Pause bei "Sky". Danach aber spielte der 1. FCH offensiv besser als vor dem Seitenwechsel.

Leverkusen war ein wenig zu sorglos und passiv, auch nach dem erneuten Führungstreffer, den Schick nach einem Eckball erzielte, bekam Bayer das Spiel nicht mehr in den Griff.

Mehr Fußball-News: