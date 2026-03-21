Fußball
Bundesliga: Wildes Spiel in Heidenheim! Nächster Rückschlag für Bayer Leverkusen
ran Fußball
DFB-Team und Adidas: Die Trikot-Historie von 1972 bis heute
Videoclip • 03:17 Min
Leverkusen verspielt eine 2:0- und 3:2-Führung und lässt in Heidenheim wichtige Punkte im Rennen um die Champions League liegen.
2:0 geführt, 3:2 geführt - und trotzdem nicht gewonnen: Bayer Leverkusen hat im Kampf um die erneute Teilnahme an der Champions League einen weiteren Rückschlag erlitten.
Beim designierten Absteiger 1. FC Heidenheim kam die Werkself nicht über ein 3:3 (2:0) und damit das vierte Unentschieden in Serie in der Bundesliga hinaus. Vier Tage nach dem Achtelfinal-Aus in der Königsklasse beim FC Arsenal verpasste es die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand, bis auf zwei Punkte an den vierten Tabellenplatz heranzurücken.
Nach einer kurzen Anlaufphase hatte Leverkusen das Spiel zunächst dominiert. Dabei nutzten Malik Tillman (22.) und Patrik Schick (35.) die großen Abwehrschwächen der Heidenheimer eiskalt aus. Nach der Pause kamen die Gastgeber zügig zum Anschlusstreffer durch Hennes Behrens (56.) - und dann sogar zum Ausgleich: Der eingewechselte Marvin Pieringer verwandelte einen von Robert Andrich verursachten Foulelfmeter (72.) und besorgte nach dem zweiten Treffer von Schick (79.) auch den Endstand (85.).
"Wir haben in der Halbzeit angesprochen, dass wir nicht leichtfertig werden dürfen. Mir fehlen so ein bisschen die Worte", sagte Torhüter Mark Flekken erkennbar bedient bei "DAZN". Hjulmand beronte: "Wir können nicht immer Ballbesitz haben. Manchmal hat ein Gegner auch die Möglichkeiten - und dann müssen wir natürlich besser verteidigen."
Eines hatten die Heidenheimer unbedingt verhindern wollen: Noch einmal so hoch zu verlieren wie beim 0:6 im Hinspiel - und wie zuvor nur ein weiteres Mal in der Vereinsgeschichte. "So etwas vergisst man nicht, so was will man kein zweites Mal haben", sagte Trainer Frank Schmidt vor dem Spiel bei "Sky".
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE Smackdown im Stream
155 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE Smackdown im Stream
155 Min
- Bald verfügbar
Heute, 23:30 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
85 MinBald verfügbar
Heute, 23:30 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
85 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 22.03. 07:00 • Fussball
Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga
120 MinBald verfügbar
Sonntag, 22.03. 07:00 • Fussball
Sport 1 Bundesliga pur: Highlights der 1. und 2. Bundesliga
120 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 22.03. 10:40 • Wintersport
Wintersport: Ski alpin - Weltcup-Finale im Livestream
420 MinBald verfügbar
Sonntag, 22.03. 10:40 • Wintersport
Wintersport: Ski alpin - Weltcup-Finale im Livestream
420 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 22.03. 10:55 • Fussball
Sport 1 Doppelpass im Livestream
125 MinBald verfügbar
Sonntag, 22.03. 10:55 • Fussball
Sport 1 Doppelpass im Livestream
125 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 22.03. 12:55 • Fussball
Women's Super League: Brighton - FC Liverpool im Livestream
125 MinBald verfügbar
Sonntag, 22.03. 12:55 • Fussball
Women's Super League: Brighton - FC Liverpool im Livestream
125 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 MinBald verfügbar
Sonntag, 22.03. 15:00 • Handball
Handball: Deutschland-Ägypten im Livestream
150 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 22.03. 16:15 • Eishockey
DEL-Playoffs: Spiel 3 im Livestream
165 MinBald verfügbar
Sonntag, 22.03. 16:15 • Eishockey
DEL-Playoffs: Spiel 3 im Livestream
165 Min
Leverkusen zu passiv und sorglos
Das gut gemeinte Vorhaben gelang freilich nur wenig mehr als 20 Minuten. Dann durfte Aleix García unbedrängt aus dem Mittelfeld flanken - im Strafraum vollendete Tillman ebenfalls ohne Heidenheimer Gegenwehr. Im Hinspiel hatte Leverkusen zu diesem Zeitpunkt (22. Minute) schon 3:0 geführt. Auch beim zweiten Leverkusener Treffer standen die Heidenheimer zu weit weg von ihren Gegenspielern.
"Wir verteidigen einfach nicht gut genug", klagte Heidenheims Geschäftsführer Holger Sanwald während der Pause bei "Sky". Danach aber spielte der 1. FCH offensiv besser als vor dem Seitenwechsel.
Leverkusen war ein wenig zu sorglos und passiv, auch nach dem erneuten Führungstreffer, den Schick nach einem Eckball erzielte, bekam Bayer das Spiel nicht mehr in den Griff.
Mehr Fußball-News:
Cottbus patzt im Aufstiegsrennen - Verl springt auf Platz zwei
Bundesliga
Eintracht: Mario Götze offenbar aus Kader gestrichen
Bundesliga
Kryptische Aussagen vom Boss: Fliegt Kwasniok?
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Bayern-Noten: Ein DFB-Star unaufhaltsam, einer schwächelt
Bundesliga
Nächste Bayern-Torshow gegen Union
Bundesliga
Bremen verschärft VfL-Ängste