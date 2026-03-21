FC Bayern München vs. Union Berlin: Olise knapp an der Bestnote vorbei, Karl schwächelt - FCB-Noten

ran Fußball Bundesliga DFB-Nominierung: Jetzt spricht Lennart Karl Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München schlägt Union Berlin locker und verpasst dabei einen noch höheren Kantersieg. ran zeigt die Noten der Bayern-Stars.

Vom FC Bayern berichten Martin Volkmar und Luis Woppmann Der FC Bayern München macht den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung. Der Rekordmeister hat beim 4:0 (2:0) über extrem harmlose Gäste von Union Berlin spätestens nach dem Doppelschlag zur Pausenführung überhaupt keine Probleme mehr. Allerdings vergeben Harry Kane und Co. einen noch deutlich höheren Erfolg. ran liefert die Noten und die Einzelkritik der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.

Jonas Urbig Zwei Tage nach seiner erstmaligen Berufung in die DFB-Auswahl hat der Keeper gegen die wie erwartet sehr defensiven Berliner praktisch nichts zu tun. Muss nur einmal per Rauslaufen klären (28.), aber bis zur 77. Minute keinen Ball halten. Klärt dann jedoch ganz stark gegen Jeong. ran-Note: 3

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Josip Stanisic Sehr offensiver Auftritt, da der Kroate defensiv nicht gefordert ist. Wechselt immer wieder mit Laimer die Seiten. Bereitet von links Karls Pfostenschuss vor und von rechts Goretzkas Großchance. Rückt nach Upamecanos Auswechslung in die Innenverteidigung, hat dort alles im Griff. ran-Note: 2

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Dayot Upamecano Der Franzose kehrt in Abwesenheit des gelbgesperrten Jonathan Tah als Abwehrchef in die Startelf zurück. Sieht schon nach zwei Minuten nach einem Foul die Gelbe Karte, danach aber ohne Probleme und mit vielen Ballgewinnen. Macht nach 61 Minuten Platz für Bischof. ran-Note: 3

Min-Jae Kim Unauffällige Partie des Südkoreaners, was für einen Innenverteidiger nichts Schlechtes heißen muss. Kaum gefordert von den überschaubaren Offensivbemühungen der Gäste. Nach 71 Minuten für Ito ausgewechselt. ran-Note: 3

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Konrad Laimer Der zuletzt geschonte Österreicher besetzt wieder die Position links hinten, ist aber meist im Vorwärtsgang und bereitet so auch das 3:0 vor. Klärt allerdings einmal beim Stand von 0:0 per Kopf vor dem einschussbereiten Haberer (17.). ran-Note: 3 Eintracht Frankfurt: Trainer Albert Riera streicht offenbar Mario Götze aus dem Kader

Joshua Kimmich Nach seiner Gelbsperre gegen Bergamo führt der Kapitän die Münchner wieder an. Ballverteiler und Initiator zahlreicher Angriffsaktionen. Seinen Freistoß pariert Rönnow (33.), mit einer Flanke zudem am 2:0 beteiligt. ran-Note: 2

Leon Goretzka Der Nationalspieler ersetzt den an der Hüfte verletzten Aleksandar Pavlovic im defensiven Mittelfeld. Hat dort alles im Griff, verpasst aber haarscharf nach Stanisics Vorlage das 1:0 (42.). Geht nach 87 Minuten runter. ran-Note: 3

Bundesliga-Transfergerüchte: Kim rückt in den Fokus des FC Chelsea 14.03.2026, Fussball, 1. Bundesliga, 26. Spieltag Saison 2025 2026, Bayer Leverkusen - FC Bayern München, Min-Jae Kim (FC Bayern München) xRHR-FOTO TKx *** 14 03 2026, Soccer, 1 Bundesliga, Matchda... Minjae Kim (FC Bayern)

Der FC Chelsea beschäftigt sich laut Bayern-Insider Christian Falk mit einer möglichen Verpflichtung von Abwehr-Star Minjae Kim. Zwar liege noch kein konkretes Angebot vor, jedoch haben die "Blues" angeklopft. Der FC Bayern würde sich demnach ab 30 bis 40 Millionen Euro gesprächsbereit zeigen. Auch Tottenham, AC Mailand und Inter Mailand seien am Südkoreaner interessiert, ... RHR-Foto

Atalanta Bc vs FC Bayern Munchen Kim Min-jae of FC Bayern Munchen celebrates at the end of the UEFA Champions League Phase Round of 16 first leg match between Atalanta BC and between Atalanta BC an... Minjae Kim (FC Bayern)

...noch deutet aber nichts konkret auf einen Abschied hin. Laut Falk ist Kim auch ohne Stammplatz mit seiner Rolle in München zufrieden. Die Bayern schätzen den Innenverteidiger als starken ersten Backup, selbst wenn dieser dafür ein sehr deftiges Gehalt bezieht. Stand jetzt habe Kim nicht die Absicht, die Bosse über einen Wechselwunsch zu informieren. Marco Canoniero

Schlug in Leipzig voll ein: Yan Diomande Yan Diomande (RB Leipzig)

Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte. AFP/SID/RONNY HARTMANN

imago images 1073366474 Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)

Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien. IMAGO/Buzzi

imago images 1070297242 Luka Vuskovic (Hamburger SV)

Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an. IMAGO/HMB-Media

imago images 1072416668 Said El Mala (1. FC Köln)

Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030. IMAGO/Revierfoto

Borussia Mönchengladbach v VfL Wolfsburg - Bundesliga Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028. 2025 Getty Images

Leicester City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship Jeremy Monga (Leicester City)

Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ... 2025 Getty Images

Leicester City v Wrexham AFC - Sky Bet Championship Jeremy Monga (Leicester City)

... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es. 2025 Getty Images

Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - DFB Cup: Round of 16 Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen. 2025 Getty Images 1 / 10



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Michael Olise Der Franzose zeigt sich nach seiner Zwangspause gegen Bergamo wieder bestens aufgelegt. Ist ein permanenter Gefahrenherd und trifft nach 43 Minuten mit seinem "Signature Move" per Rechtsschuss zur hochverdienten Führung. Seinen geblockten Schuss nach der Pause verwertet Gnabry zum 4:0. Einziger Kritikpunkt ist seine mangelnde Chancenverwertung, etwa bei seinem Pfostenschuss (78.), sodass er "nur" bei elf Bundesligatoren steht. ran-Note: 2

Lennart Karl In Abwesenheit des weiter angeschlagenen Jamal Musiala darf der wie Urbig erstmals für die Nationalmannschaft nominierte Youngster wieder von Beginn an. Zeigt aber eine etwas unglückliche Vorstellung. Verpasst das 1:0, als er nach Stanisics Vorlage nur den Pfosten trifft (29.). Noch offener steht er in der 57. Minute, als er Rönnow völlig freistehend in die Arme schießt. Geht nach 61 Minuten runter. ran-Note: 4 1. FC Köln: Fliegt Trainer Lukas Kwasniok? Thomas Kessler vermeidet Bekenntnis

Serge Gnabry Der Nationalstürmer kommt für den gesperrten Luis Diaz auf der linken Offensivseite zum Zug. Hält sich abgesehen von einem Schuss neben das Tor bis kurz vor der Pause etwas zurück. Dann in der Nachspielzeit nach Rönnows schlechter Abwehr mit schöner Direktabnahme zum 2:0. Nach der Pause stärker. Zielt erst nach schönem Solo vorbei (60.), macht es sieben Minuten darauf mit dem Treffer zum 4:0 wesentlich besser. Erster Doppelpack in der Liga sowie seine Tore sieben und acht. Nach 87 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 2

Harry Kane Der Engländer schraubt weiter am Bundesliga-Torrekord. Sein schön herausgespielter Schuss zum 3:0 (49.) ist sein 31. Saisontreffer. Hat nun noch sieben Spieltage Zeit, um Robert Lewandowskis Bestmarke von 41 Toren zu brechen. Hätte schon gegen Union häufiger jubeln können, vergibt aber mehrfach aus guter Position (39., 57., 89.). ran-Note: 2

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Tom Bischof (ab 61.) Der U21-Nationalspieler ersetzt nach etwas mehr als einer Stunde Upamecano, rückt aber auf die linke Abwehrseite. Dort ebenfalls so gut wie gar nicht gefordert, nach vorne aber ohne nennenswerte Impulse. ran-Note: 3

Raphael Guerreiro (ab 61.) Der Portugiese wird nach 61 Minuten für Karl in die Partie gebracht. Hat im offensiven Mittelfeld aber keine nennenswerten Szenen. ran-Note: 3

Hiroki Ito (ab 71.) Der Japaner kommt für Kim und rückt in die Abwehrzentrale. Dort ebenfalls mit wenig Arbeit. ran-Note: 3

Erblin Osmani Der Mittelfeldspieler ist nach Filip Pavic am Mittwoch gegen Bergamo der zweite 16-Jährige, der in dieser Saison für den FCB sein Profi-Debüt feiert, als er nach 87 Minuten für Goretzka in die Partie kommt. Ist damit der zweitjüngste Bundesligaspieler der Bayern nach Paul Wanner. ran-Note: Ohne Bewertung