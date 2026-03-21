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FC Bayern München vs. Union Berlin: Olise knapp an der Bestnote vorbei, Karl schwächelt - FCB-Noten
Veröffentlicht:von Martin Volkmar
ran Fußball Bundesliga
DFB-Nominierung: Jetzt spricht Lennart Karl
Videoclip • 01:12 Min
Der FC Bayern München schlägt Union Berlin locker und verpasst dabei einen noch höheren Kantersieg. ran zeigt die Noten der Bayern-Stars.
Vom FC Bayern berichten Martin Volkmar und Luis Woppmann
Der FC Bayern München macht den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung.
Der Rekordmeister hat beim 4:0 (2:0) über extrem harmlose Gäste von Union Berlin spätestens nach dem Doppelschlag zur Pausenführung überhaupt keine Probleme mehr.
Allerdings vergeben Harry Kane und Co. einen noch deutlich höheren Erfolg.
ran liefert die Noten und die Einzelkritik der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.
Jonas Urbig
Zwei Tage nach seiner erstmaligen Berufung in die DFB-Auswahl hat der Keeper gegen die wie erwartet sehr defensiven Berliner praktisch nichts zu tun. Muss nur einmal per Rauslaufen klären (28.), aber bis zur 77. Minute keinen Ball halten. Klärt dann jedoch ganz stark gegen Jeong.
ran-Note: 3
Josip Stanisic
Sehr offensiver Auftritt, da der Kroate defensiv nicht gefordert ist. Wechselt immer wieder mit Laimer die Seiten. Bereitet von links Karls Pfostenschuss vor und von rechts Goretzkas Großchance. Rückt nach Upamecanos Auswechslung in die Innenverteidigung, hat dort alles im Griff.
ran-Note: 2
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Dayot Upamecano
Der Franzose kehrt in Abwesenheit des gelbgesperrten Jonathan Tah als Abwehrchef in die Startelf zurück. Sieht schon nach zwei Minuten nach einem Foul die Gelbe Karte, danach aber ohne Probleme und mit vielen Ballgewinnen. Macht nach 61 Minuten Platz für Bischof.
ran-Note: 3
Min-Jae Kim
Unauffällige Partie des Südkoreaners, was für einen Innenverteidiger nichts Schlechtes heißen muss. Kaum gefordert von den überschaubaren Offensivbemühungen der Gäste. Nach 71 Minuten für Ito ausgewechselt.
ran-Note: 3
Konrad Laimer
Der zuletzt geschonte Österreicher besetzt wieder die Position links hinten, ist aber meist im Vorwärtsgang und bereitet so auch das 3:0 vor. Klärt allerdings einmal beim Stand von 0:0 per Kopf vor dem einschussbereiten Haberer (17.).
ran-Note: 3
Joshua Kimmich
Nach seiner Gelbsperre gegen Bergamo führt der Kapitän die Münchner wieder an. Ballverteiler und Initiator zahlreicher Angriffsaktionen. Seinen Freistoß pariert Rönnow (33.), mit einer Flanke zudem am 2:0 beteiligt.
ran-Note: 2
Leon Goretzka
Der Nationalspieler ersetzt den an der Hüfte verletzten Aleksandar Pavlovic im defensiven Mittelfeld. Hat dort alles im Griff, verpasst aber haarscharf nach Stanisics Vorlage das 1:0 (42.). Geht nach 87 Minuten runter.
ran-Note: 3
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Michael Olise
Der Franzose zeigt sich nach seiner Zwangspause gegen Bergamo wieder bestens aufgelegt. Ist ein permanenter Gefahrenherd und trifft nach 43 Minuten mit seinem "Signature Move" per Rechtsschuss zur hochverdienten Führung. Seinen geblockten Schuss nach der Pause verwertet Gnabry zum 4:0. Einziger Kritikpunkt ist seine mangelnde Chancenverwertung, etwa bei seinem Pfostenschuss (78.), sodass er "nur" bei elf Bundesligatoren steht.
ran-Note: 2
Lennart Karl
In Abwesenheit des weiter angeschlagenen Jamal Musiala darf der wie Urbig erstmals für die Nationalmannschaft nominierte Youngster wieder von Beginn an. Zeigt aber eine etwas unglückliche Vorstellung. Verpasst das 1:0, als er nach Stanisics Vorlage nur den Pfosten trifft (29.). Noch offener steht er in der 57. Minute, als er Rönnow völlig freistehend in die Arme schießt. Geht nach 61 Minuten runter.
ran-Note: 4
Serge Gnabry
Der Nationalstürmer kommt für den gesperrten Luis Diaz auf der linken Offensivseite zum Zug. Hält sich abgesehen von einem Schuss neben das Tor bis kurz vor der Pause etwas zurück. Dann in der Nachspielzeit nach Rönnows schlechter Abwehr mit schöner Direktabnahme zum 2:0. Nach der Pause stärker. Zielt erst nach schönem Solo vorbei (60.), macht es sieben Minuten darauf mit dem Treffer zum 4:0 wesentlich besser. Erster Doppelpack in der Liga sowie seine Tore sieben und acht. Nach 87 Minuten ausgewechselt.
ran-Note: 2
Harry Kane
Der Engländer schraubt weiter am Bundesliga-Torrekord. Sein schön herausgespielter Schuss zum 3:0 (49.) ist sein 31. Saisontreffer. Hat nun noch sieben Spieltage Zeit, um Robert Lewandowskis Bestmarke von 41 Toren zu brechen. Hätte schon gegen Union häufiger jubeln können, vergibt aber mehrfach aus guter Position (39., 57., 89.).
ran-Note: 2
Tom Bischof (ab 61.)
Der U21-Nationalspieler ersetzt nach etwas mehr als einer Stunde Upamecano, rückt aber auf die linke Abwehrseite. Dort ebenfalls so gut wie gar nicht gefordert, nach vorne aber ohne nennenswerte Impulse.
ran-Note: 3
Raphael Guerreiro (ab 61.)
Der Portugiese wird nach 61 Minuten für Karl in die Partie gebracht. Hat im offensiven Mittelfeld aber keine nennenswerten Szenen.
ran-Note: 3
Hiroki Ito (ab 71.)
Der Japaner kommt für Kim und rückt in die Abwehrzentrale. Dort ebenfalls mit wenig Arbeit.
ran-Note: 3
Erblin Osmani
Der Mittelfeldspieler ist nach Filip Pavic am Mittwoch gegen Bergamo der zweite 16-Jährige, der in dieser Saison für den FCB sein Profi-Debüt feiert, als er nach 87 Minuten für Goretzka in die Partie kommt. Ist damit der zweitjüngste Bundesligaspieler der Bayern nach Paul Wanner.
ran-Note: Ohne Bewertung
Maycon Cardozo
Immerhin schon das zweite Bundesligaspiel für den 17 Jahre alten Brasilianer, der ebenfalls nach 87 Minuten für Gnabry eingewechselt wird.
ran-Note: Ohne Bewertung