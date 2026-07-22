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FC Bayern München: Michael Olise und Real Madrid - mischt sich Kylian Mbappe in den Poker ein?
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:11 Min
Seit Monaten halten sich Gerüchte um Bayern-Star Michael Olise und Real Madrid hartnäckig. Nun soll sich angeblich sogar Kylian Mbappe in den Poker einmischen.
Seit Wochen gibt es etliche Berichte über einen möglichen Wechsel von Michael Olise vom FC Bayern München zu Real Madrid.
Angeblich sollen die "Königlichen" eine Mondsumme als mögliche Ablöse vorbereiten, andere Berichte behaupten, dass Olise gar nicht zu Real will, laut wieder Anderen soll er sogar sehr gerne nach Madrid wechseln wollen.
Sogar ein öffentliches Statement, dass keine Kontaktaufnahme seitens der Madrilenen stattgefunden habe, gab es vom spanischen Vizemeister bereits.
Nun bekommt die Causa eine neue Wendung: Angeblich soll sich ein Teamkollege aus der französischen Nationalmannschaft eingeschaltet haben: Kylian Mbappe.
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Causa Olise: Mbappe soll wohl für Madrid geworben haben
Das berichtet zumindest die "Sport Bild". Demnach soll der Kapitän des WM-Vierten eng mit dem offensiven Mittelfeldspieler befreundet sein und ihm einen Wechsel nach Madrid schmackhaft gemacht haben.
Olise soll seinen Teamkameraden offenbar bereits mitgeteilt haben, dass es sein Wunsch ist, nach Spanien zu wechseln, heißt es weiter.
Angeblich soll Mbappe Real-Präsident Florentino Perez die frohe Kunde bereits überbracht haben. Zwischen den Münchnern und Real gibt es demnach ein Gentlemen's Agreement, dass kein Spieler abgeworben wird, ohne zuerst den anderen Verein über ein mögliches Interesse zu informieren.
Olise besitzt in seinem bis 2029 datierten Vertrag keine Ausstiegsklausel. Der Franzose, der die Champions League unbedingt gewinnen will, drängt angeblich auf Gespräche mit dem FCB. Dieser will ihm eine Gehaltserhöhung anbieten.
Im Frühling sagte Sportvorstand Max Eberl noch: "Michael hat bei uns einen Vertrag bis 2029 - wir sind entspannt."
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