Drees ist "kein Freund von Toleranzen beim Abseits"

VAR-Chef Jochen Drees hat sich gegen einen Toleranzbereich bei Abseitsentscheidungen nach dem Vorbild der englischen Premier League ausgesprochen. "Auch da kann ein Zentimeter über strafbar und nicht strafbar entscheiden. Deswegen bin ich kein Freund von Toleranzen bei Abseitsentscheidungen", sagte der Leiter Innovation und Technologie der für Referees zuständigen Schiri GmbH des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) der FAZ.

In Englands oberster Spielklasse kommt eine Toleranz von fünf Zentimetern bei Abseitsentscheidungen zum Tragen. Für Drees ist zweifelhaft, ob dies nach dem internationalen Regelwerk überhaupt zulässig ist.

"Ich habe zumindest noch keinen Passus gefunden, der das explizit erlauben würde. Ich muss ehrlich sagen, dass es mich überrascht, dass es so akzeptiert wird. Denn eigentlich hat die FIFA ein Interesse daran, dass die Regeln weltweit einheitlich angewendet werden", sagte der frühere Bundesliga-Schiedsrichter: "Aber wenn die Vereine der Bundesliga ein Interesse daran hätten, einen Toleranzbereich einzuführen, könnten wir das sicherlich anfragen. Letztlich sehen wir uns als Dienstleister für die Ligen."