Eintracht Frankfurt: Darum können Fans noch kein Trikot von Neuzugang Noel Aseko kaufen

ran Fußball FC Bayern: Boateng schmeißt Olise aus Münchner Luxus-Villa Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Der Hype um Eintracht Frankfurts Neuzugang Noel Aseko wird ein wenig ausgebremst. Denn die Fans der Hessen können sein Trikot noch gar nicht kaufen.

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich im Sommer 2026 mit Mittelfeldtalent Noel Aseko vom FC Bayern München verstärkt. Für den 20-Jährigen soll die Eintracht Berichten zufolge zwölf Millionen Euro Ablöse hingeblättert haben. Überraschender Abschied? Wilde Gerüchte um Dembele Trikots vom gebürtigen Berliner gibt es jedoch bei der Eintracht laut einem Bericht der "Bild" noch nicht zu kaufen.

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Eintracht-Neuzugang Aseko hat noch keine Trikotnummer Der Grund dafür ist simpel, aber auch ein wenig kurios. Dem Bericht nach hat der Neuzugang nämlich offiziell noch keine Rückennummer bekommen, entsprechend ist sein Trikot im Fanshop auch noch nicht zu kaufen. Ein Grund könnte sein, dass Asekos bislang bevorzugte Trikotnummer 15 bei der Eintracht aktuell noch vergeben ist. Ellyes Skhiri trägt diese noch. Doch das könnte sich demnächst wohl ändern, denn der Sechser soll vor einem Wechsel zum 1. FC Köln stehen.

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Läuft es wie bei Burkardt? Asekos Wunschnummer ist noch nicht frei Es ist also davon auszugehen, dass Aseko offiziell die Nummer 15 bekommt, sobal der Shkiri-Abgang in Richtung Rheinland vollzogen ist. Dies lässt Erinnerungen wach werden an den Sommer 2025. Damals wurde Star-Neuzugang Jonathan Burkardt ebenfalls zunächst ohne offizielle Rückennummer vorgestellt. Er wartete ebenfalls, bis seine bevorzugte Nummer 9 durch den Abgang von Igor Matanovic nach Freiburg frei wurde und schnappte sie sich dann.

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