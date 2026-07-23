FC Bayern: Michael Olise und Real Madrid - welche Rolle hat Kylian Mbappe im Poker?

Seit Monaten halten sich Gerüchte um Bayern-Star Michael Olise und Real Madrid hartnäckig. Nun soll sich angeblich sogar Kylian Mbappe in den Poker einmischen.

Seit Wochen gibt es etliche Berichte über einen möglichen Wechsel von Michael Olise vom FC Bayern München zu Real Madrid.

Angeblich sollen die "Königlichen" eine Mondsumme als mögliche Ablöse vorbereiten, andere Berichte behaupten, dass Olise gar nicht zu Real will, laut wieder Anderen soll er sogar sehr gerne nach Madrid wechseln wollen.

Sogar ein öffentliches Statement, dass keine Kontaktaufnahme seitens der Madrilenen stattgefunden habe, gab es vom spanischen Vizemeister bereits.

Nun bekommt die Causa eine neue Wendung: Angeblich soll sich ein Teamkollege aus der französischen Nationalmannschaft eingeschaltet haben: Kylian Mbappe.