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Bundesliga 2026/27: Das sind die Heimtrikots aller Vereine

Aktualisiert:

von Anne Malin

ran Fußball

WM 2026: Fast 2 Millionen Menschen feiern Spaniens Weltmeister!

Videoclip • 01:07 Min

Nach dem Ende der Weltmeisterschaft rückt die Bundesliga-Saison 2026/27 immer näher. ran zeigt alle Heimtrikots der Bundesligisten für die neue Spielzeit.

Am 28. August startet die Saison 2026/2027 der Bundesliga - live in SAT.1 und auf Joyn.

Die ersten Vereine präsentierten ihre neuen Heimtrikots bereits am Ende der letzten Saison, andere stellten die neuen Shirts deutlich später vor.

Borussia Dortmund und der 1. FC Köln setzen auf schlichte Designs. Der FC Bayern München, SC Freiburg und Eintracht Frankfurt werden in gestreiften Trikots auflaufen. Aufsteiger SV Elversberg präsentierte sein erstes Bundesliga-Trikot jemals.

ran zeigt alle Heimtrikots der Bundesligisten für die neue Spielzeit.

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FC Bayern München

Der FC Bayern setzt auf ein klassisches, edles Trikot in Rot. Die dezente Streifenoptik kommt bei den Fans gut an.

Bild: FC Bayern Fanshop

Borussia Dortmund

Der BVB setzt vor allem auf Gelb. Eine Besonderheit sind die schwarz-weißen Bündchen.

Bild: BVB Fanshop

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RB Leipzig

Auch RB Leipzig bleibt den Vereinsfarben treu und läuft in einem weißen Shirt mit dynamischen, roten Kontrasten auf.

Bild: Red Bull Shop

VfB Stuttgart

Das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart ist eine Hommage an den Heimatstadtteil Bad Cannstatt. Das Design ist inspiriert von den Mineralwasservorkommen und verbindet regionale Symbole mit modernen Details.

Bild: VfB Stuttgart Fanshop

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TSG Hoffenheim

Etwas experimenteller ist die TSG Hoffenheim unterwegs. Die weiß abgesetzten Ärmel sehen spannend aus. Die abstrakt dargestellte Hirschstange ist Teil des Hoffenheimer Ortswappens.

Bild: Hoffenheim Shop

Bayer Leverkusen

Bayer kehrt mit seinem neuen Heimtrikot zum klassischen Streifen-Look zurück. "Das Design von Ausrüster New Balance orientiert sich am legendären schwarz-roten Streifen-Look des Werksklubs", heißt es auf der Klub-Website.

Bild: Bayer Leverkusen Fanshop

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SC Freiburg

Mit einem durchaus wilden Streifenmuster laufen die Freiburger in der neuen Saison auf. Neu sind auch der Brust- sowie der Ärmelsponsor.

Bild: SC Freiburg Shop

Eintracht Frankfurt

Wilde Streifen sind auch auf dem neuen Heimtrikot von Eintracht Frankfurt zu sehen. Alle drei Vereinsfarben - Schwarz, Rot und Weiß - sind vertreten.

Bild: Eintracht Frankfurt Store

FC Augsburg

Der FC Augsburg greift bei seinem neuen Heimtrikot  die historischen Wurzeln der Stadt auf und wird in der neuen Saison in Marmor-Optik auflaufen.

Bild: FC Augsburg Fanshop

FSV Mainz 05

Die Rheinhessen setzen auf ein minimalistisches Desing. Im klassischen Rot sind das Mainzer Stadtwappen, der Buchstaben "M" und das Vereinswappen integriert.

Bild: Mainz 05 Fanshop

Union Berlin

Einen ganz ähnlichen Weg geht Union Berlin. Auf dem komplett roten Trikot sind Elemente des Stadiondachs zu sehen.

Bild: Union Berlin Fanshop

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Borussia Mönchengladbach

Ein Gladbach-Trikot muss die Farben Weiß und Grün enthalten, das ist klar. Ein dynamischens Dot-Pattern sorgt für einen frischen Look.

Bild: Borussia Mönchengladbach Fanshop

Hamburger SV

Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt setzt der HSV im Gegensatz zu seinem Vorgänger-Trikot wieder auf schlichtes Weiß. Die Musterung soll die Dachmembran des Volksparkstadions darstellen.

Bild: Hamburger SV Fanshop

1. FC Köln

Klassisch und schlicht kommt auch der 1. FC Köln daher. Weiß und Rot - mehr braucht es in der Domstadt nicht.

Bild: Fanshop 1. FC Köln

Werder Bremen

Die Norddeutschen laufen kommende Saison vor heimischer Kulisse in grün-weiß gestreiften Trikots auf. "Werder ist grün-weiß, seit Generationen und über den Fußball hinaus - getragen von einem ganz besonderen Zusammenhalt", erklärte Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Bild: Werder Bremen Fanshop

FC Schalke 04

Das neue Heimtrikot des FC Schalke 04 ist traditionell in Königsblau gehalten. Das Design ehrt zudem das 25-jährige Jubiläum der Veltnis-Arena. "Geprägt von der Arena, für die Arena", lautet das Motto des Dresses.

Bild: FC Schalke 04 Fanshop

SV Elversberg

Die SV Elversberg bestreitet ihre erste Saison in der Bundesliga in einem schwarz-weißen Trikot, das wie die Detailaufnahme eines Schachfeldes aussieht.

Bild: Elversberg Fanshop

SC Paderborn

Der Bezwinger des VfL Wolfsburg in der Relegation hat sein neues Heimtrikot in Schwarz gehalten und stellt im Design das Wahrzeichen der Stadt dar. Im Kragen des Aufsteiger-Dresses steht zudem das bekannte Sprichwort: "Der Hasen und der Löffel drei, und doch hat jeder Hase zwei."

Bild: SC Paderborn Fanshop

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