Bundesliga
Bundesliga 2026/27: Das sind die Heimtrikots aller Vereine
Aktualisiert:von Anne Malin
ran Fußball
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Videoclip • 01:07 Min
Nach dem Ende der Weltmeisterschaft rückt die Bundesliga-Saison 2026/27 immer näher. ran zeigt alle Heimtrikots der Bundesligisten für die neue Spielzeit.
Am 28. August startet die Saison 2026/2027 der Bundesliga - live in SAT.1 und auf Joyn.
Die ersten Vereine präsentierten ihre neuen Heimtrikots bereits am Ende der letzten Saison, andere stellten die neuen Shirts deutlich später vor.
Borussia Dortmund und der 1. FC Köln setzen auf schlichte Designs. Der FC Bayern München, SC Freiburg und Eintracht Frankfurt werden in gestreiften Trikots auflaufen. Aufsteiger SV Elversberg präsentierte sein erstes Bundesliga-Trikot jemals.
ran zeigt alle Heimtrikots der Bundesligisten für die neue Spielzeit.
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FC Bayern München
Der FC Bayern setzt auf ein klassisches, edles Trikot in Rot. Die dezente Streifenoptik kommt bei den Fans gut an.
Borussia Dortmund
Der BVB setzt vor allem auf Gelb. Eine Besonderheit sind die schwarz-weißen Bündchen.
RB Leipzig
Auch RB Leipzig bleibt den Vereinsfarben treu und läuft in einem weißen Shirt mit dynamischen, roten Kontrasten auf.
VfB Stuttgart
Das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart ist eine Hommage an den Heimatstadtteil Bad Cannstatt. Das Design ist inspiriert von den Mineralwasservorkommen und verbindet regionale Symbole mit modernen Details.
TSG Hoffenheim
Etwas experimenteller ist die TSG Hoffenheim unterwegs. Die weiß abgesetzten Ärmel sehen spannend aus. Die abstrakt dargestellte Hirschstange ist Teil des Hoffenheimer Ortswappens.
Bayer Leverkusen
Bayer kehrt mit seinem neuen Heimtrikot zum klassischen Streifen-Look zurück. "Das Design von Ausrüster New Balance orientiert sich am legendären schwarz-roten Streifen-Look des Werksklubs", heißt es auf der Klub-Website.
SC Freiburg
Mit einem durchaus wilden Streifenmuster laufen die Freiburger in der neuen Saison auf. Neu sind auch der Brust- sowie der Ärmelsponsor.
Eintracht Frankfurt
Wilde Streifen sind auch auf dem neuen Heimtrikot von Eintracht Frankfurt zu sehen. Alle drei Vereinsfarben - Schwarz, Rot und Weiß - sind vertreten.
FC Augsburg
Der FC Augsburg greift bei seinem neuen Heimtrikot die historischen Wurzeln der Stadt auf und wird in der neuen Saison in Marmor-Optik auflaufen.
FSV Mainz 05
Die Rheinhessen setzen auf ein minimalistisches Desing. Im klassischen Rot sind das Mainzer Stadtwappen, der Buchstaben "M" und das Vereinswappen integriert.
Union Berlin
Einen ganz ähnlichen Weg geht Union Berlin. Auf dem komplett roten Trikot sind Elemente des Stadiondachs zu sehen.
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Borussia Mönchengladbach
Ein Gladbach-Trikot muss die Farben Weiß und Grün enthalten, das ist klar. Ein dynamischens Dot-Pattern sorgt für einen frischen Look.
Hamburger SV
Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt setzt der HSV im Gegensatz zu seinem Vorgänger-Trikot wieder auf schlichtes Weiß. Die Musterung soll die Dachmembran des Volksparkstadions darstellen.
1. FC Köln
Klassisch und schlicht kommt auch der 1. FC Köln daher. Weiß und Rot - mehr braucht es in der Domstadt nicht.
Werder Bremen
Die Norddeutschen laufen kommende Saison vor heimischer Kulisse in grün-weiß gestreiften Trikots auf. "Werder ist grün-weiß, seit Generationen und über den Fußball hinaus - getragen von einem ganz besonderen Zusammenhalt", erklärte Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung.
FC Schalke 04
Das neue Heimtrikot des FC Schalke 04 ist traditionell in Königsblau gehalten. Das Design ehrt zudem das 25-jährige Jubiläum der Veltnis-Arena. "Geprägt von der Arena, für die Arena", lautet das Motto des Dresses.
SV Elversberg
Die SV Elversberg bestreitet ihre erste Saison in der Bundesliga in einem schwarz-weißen Trikot, das wie die Detailaufnahme eines Schachfeldes aussieht.
SC Paderborn
Der Bezwinger des VfL Wolfsburg in der Relegation hat sein neues Heimtrikot in Schwarz gehalten und stellt im Design das Wahrzeichen der Stadt dar. Im Kragen des Aufsteiger-Dresses steht zudem das bekannte Sprichwort: "Der Hasen und der Löffel drei, und doch hat jeder Hase zwei."
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