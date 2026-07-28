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FC Bayern: Michael Olise vor Abgang? Real Madrid hat wohl Transfer-Entscheidung getroffen

Aktualisiert:

von ran.de

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FC Bayern: Boateng schmeißt Olise aus Münchner Luxus-Villa

Videoclip • 01:13 Min

Michael Olise und Real Madrid: Beim FC Bayern München sorgt das Thema offenbar weiter für Aufmerksamkeit. Nun haben sich die Königlichen offenbar festgelegt.

Die Causa Michael Olise sorgt seit Monaten für Furore. Angeblich soll der Offensivspieler des FC Bayern München mit einem Wechsel zu Real Madrid kokettieren.

Zuletzt hieß es sogar, Frankreich-Kapitän Kylian Mbappe wolle seinen "Kumpel" Olise zu den Königlichen locken und dieser habe seinen Nationalmannschafts-Teamkollegen bereits gesagt, dass er in die spanische Hauptstadt wechseln würde.

Doch daraus wird nun offenbar doch nichts. Wie Fabrizio Romano schreibt, wolle man bei Real die guten Beziehungen zum FC Bayern nicht gefährden und nimmt deshalb Abstand von einer Verpflichtung.

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FC Bayern: Olise-Abgang war wohl nie Thema

Sportvorstand Max Eberl sagte im März noch, dass man beim Franzosen "ganz entspannt" sei. Er besitzt noch einen Vertrag bis 2029.

Bereits vor der WM gab Real Madrid ein offizielles Statement heraus, dass man kein Interesse an einer Verpflichtung von Olise habe und man hervorragende Beziehungen nach München pflege.

Zuletzt hieiß es, Bayern habe sogar bereits einen Backup-Plan und ein Auge auf Bradley Barcola geworfen, um Olise zu ersetzen. Dieser sollte jetzt aber nicht mehr nötig sein.

Auch interessant: Bundesliga prüft milliardenschwere Offerte von US-Investor

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