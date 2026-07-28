17:30 SAT.1 Bayern Musiala erneut operiert: Bayern-Star Ende August zurück? Videoclip • 22 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Jamal Musiala hat nach seiner schweren Verletzung aus der Klub-WM noch nicht zu alter Form gefunden. Die Schonfrist sollte Lothar Matthäus zufolge nun aber vorbei sein.

Lothar Matthäus hat Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala vor der neuen Saison in die Pflicht genommen. "Irgendwann ist es vorbei mit der schweren Verletzung, die er sich vor über einem Jahr zugezogen hat. Diese muss er nun endgültig aus dem Kopf bekommen", schrieb der 65-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne über den Profi des FC Bayern. Musiala hatte sich im Juli 2025 das Wadenbein gebrochen und eine schwere Verletzung des Sprunggelenks (Luxation sowie Bänderrisse) zugezogen.

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Matthäus nimmt Musiala in die Pflicht: "Gibt keine Ausreden mehr" Der 23-Jährige kämpfte sich über mehrere Monate zurück und schaffte es in den WM-Kader, spielte aber trotz vereinzelter Lichtblicke ein insgesamt enttäuschendes Turnier. DFB-Team: An Joshua Kimmich wird sich zeigen, ob Jürgen Klopp erfolgreich ist – ein Kommentar "Musiala hat zum Saisonende bei Bayern gute Ansätze gehabt, auch bei der WM waren gute Ansätze vorhanden. Aber es gibt jetzt keine Ausreden mehr", so Matthäus weiter. Die Verletzung aus dem Kopf zu bekommen, sei nun "ganz wichtig, sonst wird er wahrscheinlich aufgrund der großen Konkurrenz sehr viele Spiele von der Bank machen". Derzeit muss Musiala nach seiner Mini-OP noch kürzer treten. Beim 23-Jährigen wurde planmäßig nach der WM eine Metallplatte aus dem Fuß entfernt, die nach der schweren Verletzung eingesetzt wurde. Bis zum Bundesligastart soll er jedoch wieder bereit sein.