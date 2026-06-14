ran Fußball DFB-Team: Trotz 7:1 - Leroy Sané wird von Fans gegrillt Videoclip • 02:46 Min Link kopieren Teilen

Dem FC Bayern München soll im Werben um WM-Teilnehmer Nathaniel Brown ein Durchbruch gelungen sein. Derweil spricht sich Aleksandar Pavlovic für einen Wechsel des Frankfurters an die Isar aus.

Brown-Medizincheck wohl in den USA geplant Eine mögliche Lösung könnte demnach wohl sein, dass die Hessen 50 Millionen Euro als Sockelablöse erhalten und fünf Millionen als mögliche Bonuszahlungen vereinbart werden. Bei einer Einigung in diesem Bereich würde Brown dann zu einem der teuersten Linksverteidiger der Welt aufsteigen. Die Eintracht soll Brown auch schon signalisiert haben, dem Wechsel nach München keine Steine in den Weg zu legen. Die Münchner planen dem Bericht nach bereits fest mit dem Außenverteidiger. Den Medizincheck soll Brown nach seinem überragenden WM-Debüt gegen Curacao wohl direkt vor Ort in den USA absolvieren und anschließend einen Vertrag bis 2031 beim deutschen Rekordmeister unterzeichen.

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