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FC Bayern München: Durchbruch bei Nathaniel Brown? Aleksandar Pavlovic spricht sich für Transfer aus
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 02:46 Min
Dem FC Bayern München soll im Werben um WM-Teilnehmer Nathaniel Brown ein Durchbruch gelungen sein. Derweil spricht sich Aleksandar Pavlovic für einen Wechsel des Frankfurters an die Isar aus.
Unmittelbar vor Deutschlands Auftaktsieg bei der WM 2026 gegen Curacao (7:1) gab es Berichte über einen angeblichen Durchbruch des FC Bayern München im Werben um Nationalspieler Nathaniel Brown.
Wie unter anderem die "Sport Bild" berichtet, soll sich der Rekordmeister mit Eintracht Frankfurt auf ein Ablösepaket von rund 55 Millionen Euro verständigt haben.
Demnach gehe es nun nur noch um die genaue Verteilung der fixen Ablösesumme sowie der möglichen Bonuszahlungen.
Brown-Medizincheck wohl in den USA geplant
Eine mögliche Lösung könnte demnach wohl sein, dass die Hessen 50 Millionen Euro als Sockelablöse erhalten und fünf Millionen als mögliche Bonuszahlungen vereinbart werden.
Bei einer Einigung in diesem Bereich würde Brown dann zu einem der teuersten Linksverteidiger der Welt aufsteigen. Die Eintracht soll Brown auch schon signalisiert haben, dem Wechsel nach München keine Steine in den Weg zu legen. Die Münchner planen dem Bericht nach bereits fest mit dem Außenverteidiger.
Den Medizincheck soll Brown nach seinem überragenden WM-Debüt gegen Curacao wohl direkt vor Ort in den USA absolvieren und anschließend einen Vertrag bis 2031 beim deutschen Rekordmeister unterzeichen.
Pavlovic spricht sich für Brown-Transfer aus
In den Reihen des FC Bayern würde man sich über einen Wechsel Browns durchaus freuen. "Das wäre top. Ein super Junge und Spieler", sagte Aleksandar Pavlovic nach dem WM-Auftakt gegen Curacao laut "Sky", "wir verstehen uns sehr gut und ich habe mich sehr für ihn gefreut, dass er heute getroffen hat".
Mit je einem Tor und einer Vorlage feierte Brown ein persönlich sehr gelungenes WM-Debüt gegen Curacao. Zuvor war er in der insgesamt enttäuschenden Saison von Eintracht Frankfurt einer der wenigen Gewinner im Team der Hessen und steht nun vor dem nächsten Karriereschritt.
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