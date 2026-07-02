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Bundesliga gibt kompletten Spielplan für 1. und 2. Liga für die Saison 2026/27 bekannt - Wann spielt Bayern München gegen Borussia Dortmund?

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

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Videoclip • 02:25 Min

Die neue Saison 2026/27 startet Ende August. Jetzt hat die Bundesliga den kompletten Spielplan für die erste und zweite Bundesliga bekanntgegeben. ran zeigt alle Begegnungen.

Die Bundesliga hat den kompletten Spielplan für die 1. und 2. Bundesliga in der kommenden Saison bekanntgegeben.

Das Auftaktspiel trägt dabei der FC Bayern München am 28.08 um 20:30 in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart aus (live auf Joyn und SAT.1).

Die zeitgenauen Terminierungen der anderen Partien der Bundesliga-Spieltage 1 bis 4 erfolgen in Kalenderwoche 29 (13. bis 17. Juli).

Für die 2. Bundesliga sind die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 1 und 2 in der kommenden Woche (6. bis 10. Juli) vorgesehen, die der Spieltage 3 bis 6 zeitgleich mit den ersten Bundesliga-Terminierungen in der Folgewoche.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Begegnungen ab Spieltag 5 der Bundesliga bzw. 7 der 2. Bundesliga werden in Kalenderwoche 37 bekanntgegeben (7. bis 11. September).

ran zeigt alle Begegnungen.

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Bundesliga 2026/27: Wann spielt Bayern gegen Dortmund

Der FC Bayern spielt am 8. Spieltag (30.10 - 01.11) in der Allianz Arena gegen den BVB, das Rückspiel findet am 25. Spieltag (05. - 07.03.2027) im Signal Iduna Park statt.

Bundesliga 2026/27: Wann spielt Dortmund gegen Schalke?

Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund am 12. Spieltag (04. - 06.12) in der Veltins-Arena, der BVB spielt im Rückspiel am 29. Spieltag (09. - 11.04.2027) zuhause gegen "Königsblau."

Bundesliga 1. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?

Freitag, 28.08:  FC Bayern München - VfB Stuttgart

29.08/30.08: Borussia Dortmund - Hamburger SV

29.08/30.08: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach

29.08/30.08: Sport-Club Freiburg - SV Werder Bremen

29.08/30.08: FC Augsburg - FC Schalke 04

29.08/30.08: 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn 07

29.08/30.08: 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt

29.08/30.08: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim

29.08/30.08: SV Elversberg - Bayer 04 Leverkusen

Bundesliga 2. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?

04. - 06.09: VfB Stuttgart - 1. FC Köln

04. - 06.09: TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund

04. - 06.09: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin

04. - 06.09: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg

04. - 06.09: Borussia Mönchengladbach - SV Elversberg

04. - 06.09: Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05

04. - 06.09: SV Werder Bremen - RB Leipzig

04. - 06.09: FC Schalke 04 - FC Bayern München

04. - 06.09: SC Paderborn 07 - Sport-Club Freiburg

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Bundesliga 3. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?

11. -13.09: Borussia Dortmund - SC Paderborn 09

11. -13.09: RB Leipzig - Hamburger SV

11. -13.09: TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart

11. -13.09: Sport-Club Freiburg - Borussia Mönchengladbach

11. -13.09: FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen

11. -13.09: 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt

11. -13.09: 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04

11. -13.09: 1. FC Köln - SV Werder Bremen

11. -13.09: SV Elversberg - FC Bayern München

Bundesliga 4. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?

18. - 20.09: FC Bayern München - 1. FC Union Berlin

18. - 20.09: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund

18. - 20.09: Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig

18. - 20.09: Eintracht Frankfurt - Sport-Club Freiburg

18. - 20.09: Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05

18. - 20.09: Hamburger SV - 1. FC Köln

18. - 20.09: SV Werder Bremen - FC Augsburg

18. - 20.09: FC Schalke 04 - SV Elversberg

18. - 20.09: SC Paderborn 07 -TSG Hoffenheim

Bundesliga 5. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?

09. - 11.10: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen

09. - 11.10: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

09. - 11.10: TSG Hoffenheim - Hamburger SV

09. - 11.10: Sport-Club Freiburg - FC Schalke 04

09. - 11.10: FC Augsburg - FC Bayern München

09. - 11.10: 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen

09. - 11.10: 1. FC Union Berlin - SV Elversberg

09. - 11.10: 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach

09. - 11.10: SC Paderborn 07 VfB Stuttgart

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2. Bundesliga 1. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?

Freitag, 07.08: VfL Bochum - Hertha BSC (live auf Joyn und SAT.1)

08./09.08: VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern

08./09.08: FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth

08./09.08: 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Osnabrück

08./09.08: SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel

08./09.08: 1. FC Nürnberg - SG Dynamo Dresden

08./09.08: Karlsruher SC - DSC Arminia Bielefeld

08./09.08: 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig

08./09.08: FC Energie Cottbus - Hannover 96

2. Bundesliga 2. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?

14.-16.08: Hannover 96 - VfL Wolfsburg

14.-16.08: 1. FC Kaiserslautern Karlsruher SC

14.-16.08: Hertha BSC 1. FC Heidenheim 1846

14.-16.08: SG Dynamo Dresden SV Darmstadt 98

14.-16.08: Holstein Kiel FC St. Pauli

14.-16.08: DSC Arminia Bielefeld FC Energie Cottbus

14.-16.08: Eintracht Braunschweig - VfL Bochum 1848

14.-16.08: SpVgg Greuther Fürth 1. FC Nürnberg

14.-16.08: VfL Osnabrück 1. FC Magdeburg

Die wichtigsten Termine der Saison 2026/27 im Überblick:

Bundesliga, 1. Spieltag: 28.–30. August 2026

Bundesliga, 34. Spieltag: 22. Mai 2027

2. Bundesliga, 1. Spieltag: 7.–9. August 2026

2. Bundesliga, 34. Spieltag: 23. Mai 2027

Relegation (Hinspiele): 27./28. Mai 2027

Relegation (Rückspiele): 31. Mai / 1. Juni 2027

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