Die neue Saison 2026/27 startet Ende August. Jetzt hat die Bundesliga den kompletten Spielplan für die erste und zweite Bundesliga bekanntgegeben. ran zeigt alle Begegnungen.

Die Bundesliga hat den kompletten Spielplan für die 1. und 2. Bundesliga in der kommenden Saison bekanntgegeben.

Das Auftaktspiel trägt dabei der FC Bayern München am 28.08 um 20:30 in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart aus (live auf Joyn und SAT.1).

Die zeitgenauen Terminierungen der anderen Partien der Bundesliga-Spieltage 1 bis 4 erfolgen in Kalenderwoche 29 (13. bis 17. Juli).

Für die 2. Bundesliga sind die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 1 und 2 in der kommenden Woche (6. bis 10. Juli) vorgesehen, die der Spieltage 3 bis 6 zeitgleich mit den ersten Bundesliga-Terminierungen in der Folgewoche.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Begegnungen ab Spieltag 5 der Bundesliga bzw. 7 der 2. Bundesliga werden in Kalenderwoche 37 bekanntgegeben (7. bis 11. September).

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