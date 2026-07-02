Bundesliga
Bundesliga gibt kompletten Spielplan für 1. und 2. Liga für die Saison 2026/27 bekannt - Wann spielt Bayern München gegen Borussia Dortmund?
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:25 Min
Die neue Saison 2026/27 startet Ende August. Jetzt hat die Bundesliga den kompletten Spielplan für die erste und zweite Bundesliga bekanntgegeben. ran zeigt alle Begegnungen.
Die Bundesliga hat den kompletten Spielplan für die 1. und 2. Bundesliga in der kommenden Saison bekanntgegeben.
Das Auftaktspiel trägt dabei der FC Bayern München am 28.08 um 20:30 in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart aus (live auf Joyn und SAT.1).
Die zeitgenauen Terminierungen der anderen Partien der Bundesliga-Spieltage 1 bis 4 erfolgen in Kalenderwoche 29 (13. bis 17. Juli).
Für die 2. Bundesliga sind die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 1 und 2 in der kommenden Woche (6. bis 10. Juli) vorgesehen, die der Spieltage 3 bis 6 zeitgleich mit den ersten Bundesliga-Terminierungen in der Folgewoche.
Die zeitgenauen Ansetzungen der Begegnungen ab Spieltag 5 der Bundesliga bzw. 7 der 2. Bundesliga werden in Kalenderwoche 37 bekanntgegeben (7. bis 11. September).
ran zeigt alle Begegnungen.
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Bundesliga 2026/27: Wann spielt Bayern gegen Dortmund
Der FC Bayern spielt am 8. Spieltag (30.10 - 01.11) in der Allianz Arena gegen den BVB, das Rückspiel findet am 25. Spieltag (05. - 07.03.2027) im Signal Iduna Park statt.
Bundesliga 2026/27: Wann spielt Dortmund gegen Schalke?
Schalke 04 empfängt Borussia Dortmund am 12. Spieltag (04. - 06.12) in der Veltins-Arena, der BVB spielt im Rückspiel am 29. Spieltag (09. - 11.04.2027) zuhause gegen "Königsblau."
Bundesliga 1. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?
Freitag, 28.08: FC Bayern München - VfB Stuttgart
29.08/30.08: Borussia Dortmund - Hamburger SV
29.08/30.08: RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach
29.08/30.08: Sport-Club Freiburg - SV Werder Bremen
29.08/30.08: FC Augsburg - FC Schalke 04
29.08/30.08: 1. FSV Mainz 05 - SC Paderborn 07
29.08/30.08: 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt
29.08/30.08: 1. FC Köln - TSG Hoffenheim
29.08/30.08: SV Elversberg - Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga 2. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?
04. - 06.09: VfB Stuttgart - 1. FC Köln
04. - 06.09: TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund
04. - 06.09: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin
04. - 06.09: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg
04. - 06.09: Borussia Mönchengladbach - SV Elversberg
04. - 06.09: Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05
04. - 06.09: SV Werder Bremen - RB Leipzig
04. - 06.09: FC Schalke 04 - FC Bayern München
04. - 06.09: SC Paderborn 07 - Sport-Club Freiburg
Bundesliga 3. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?
11. -13.09: Borussia Dortmund - SC Paderborn 09
11. -13.09: RB Leipzig - Hamburger SV
11. -13.09: TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart
11. -13.09: Sport-Club Freiburg - Borussia Mönchengladbach
11. -13.09: FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen
11. -13.09: 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt
11. -13.09: 1. FC Union Berlin - FC Schalke 04
11. -13.09: 1. FC Köln - SV Werder Bremen
11. -13.09: SV Elversberg - FC Bayern München
Bundesliga 4. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?
18. - 20.09: FC Bayern München - 1. FC Union Berlin
18. - 20.09: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
18. - 20.09: Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig
18. - 20.09: Eintracht Frankfurt - Sport-Club Freiburg
18. - 20.09: Borussia Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05
18. - 20.09: Hamburger SV - 1. FC Köln
18. - 20.09: SV Werder Bremen - FC Augsburg
18. - 20.09: FC Schalke 04 - SV Elversberg
18. - 20.09: SC Paderborn 07 -TSG Hoffenheim
Bundesliga 5. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?
09. - 11.10: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen
09. - 11.10: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt
09. - 11.10: TSG Hoffenheim - Hamburger SV
09. - 11.10: Sport-Club Freiburg - FC Schalke 04
09. - 11.10: FC Augsburg - FC Bayern München
09. - 11.10: 1. FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen
09. - 11.10: 1. FC Union Berlin - SV Elversberg
09. - 11.10: 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach
09. - 11.10: SC Paderborn 07 VfB Stuttgart
2. Bundesliga 1. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?
Freitag, 07.08: VfL Bochum - Hertha BSC (live auf Joyn und SAT.1)
08./09.08: VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern
08./09.08: FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth
08./09.08: 1. FC Heidenheim 1846 - VfL Osnabrück
08./09.08: SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel
08./09.08: 1. FC Nürnberg - SG Dynamo Dresden
08./09.08: Karlsruher SC - DSC Arminia Bielefeld
08./09.08: 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig
08./09.08: FC Energie Cottbus - Hannover 96
2. Bundesliga 2. Spieltag 2026/27: Wer spielt gegen wen?
14.-16.08: Hannover 96 - VfL Wolfsburg
14.-16.08: 1. FC Kaiserslautern Karlsruher SC
14.-16.08: Hertha BSC 1. FC Heidenheim 1846
14.-16.08: SG Dynamo Dresden SV Darmstadt 98
14.-16.08: Holstein Kiel FC St. Pauli
14.-16.08: DSC Arminia Bielefeld FC Energie Cottbus
14.-16.08: Eintracht Braunschweig - VfL Bochum 1848
14.-16.08: SpVgg Greuther Fürth 1. FC Nürnberg
14.-16.08: VfL Osnabrück 1. FC Magdeburg
Die wichtigsten Termine der Saison 2026/27 im Überblick:
Bundesliga, 1. Spieltag: 28.–30. August 2026
Bundesliga, 34. Spieltag: 22. Mai 2027
2. Bundesliga, 1. Spieltag: 7.–9. August 2026
2. Bundesliga, 34. Spieltag: 23. Mai 2027
Relegation (Hinspiele): 27./28. Mai 2027
Relegation (Rückspiele): 31. Mai / 1. Juni 2027
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