ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Hoeneß über Eberl: "Bleibt zu 100 Prozent" Videoclip • 01:56 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München testet im Trainingslager am Tegernsee gegen den FC Rottach-Egern. Bei ran gibt es einen Liveticker zum Testspiel des Rekordmeisters.

Die Saisonvorbereitung beim FC Bayern München hat begonnen und der amtierende Doublesieger testet am Donnerstagabend die Form im traditionellen Testspiel gegen den FC Rottach-Egern. Für den Rekordmeister ist es der zweite Test nach dem 1:2 gegen Wehen Wiesbaden, als vorwiegend Nachwuchsspieler zum Einsatz kamen. Nun stehen Trainer Vincent Kompany wieder einige WM-Fahrer zur Verfügung. Hoeneß verkündet: Eberl-Entscheidung beim FC Bayern gefallen In den zurückliegenden Jahren war dies regelmäßig ein launiges Scheibenschießen des Rekordmeisters gegen die Amateur-Fußballer des Gegners. Ab 18 Uhr gibt es bei ran den Liveticker zur Begegnung der Münchner gegen den FC Rottach-Egern.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Fortuna Köln - Alemannia Aachen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 15.08. 19:25 • Fussball Supercup der Frauen: FC Bayern - VfL Wolfsburg Verfügbar auf Joyn 125 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 21.08. 20:45 • Fussball 1. Pokal-Runde live: Hansa Rostock - VfB Stuttgart Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 22.08. 20:00 • Fussball Franz Beckenbauer Supercup live in SAT.1: Borussia Dortmund - FC Bayern Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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+++ Update, 19:53 Uhr: Das war es mit dem Liveticker +++ Nun ist die Begegnung zwischen Rottach-Egern und dem FC Bayern vorüber. Das war es mit dem Liveticker zur Partie, vielen Dank fürs Mitlesen.

+++ Update, 90.+4 Minute: Schlusspfiff in Rottach +++ Direkt nach dem 15:0 pfeift der Schiedsrichter die Begegnung ab. Damit gewinnt der FC Bayern München das zweite Spiel der Vorbereitung gegen den Achtligisten Rottach-Egern erwartungsgemäß deutlich.

+++ Update, 90.+3 Minute: Toooor! Nuraj mit dem 15:0 +++ Sekunden vor dem Schlusspfiff kommt der Joker links im Strafraum an den Ball und hält aus zirka 13 Metern drauf. Der Schuss geht genau rechts unten ins Eck zum 15:0.

+++ Update, 90. Minute: Noch drei Minuten Nachspielzeit +++ Aufgrund der Trinkpause gibt es im zweiten Durchgang noch drei Minuten obendrauf.

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+++ Update, 88. Minute: Tooooor! Kapitän Kimmich darf auch noch mal +++ Nach Balleroberung von Pavlovic schalten die Münchner schnell um. Über Ndiaye und Cardozo kommt der Ball zu Kimmich und der schlägt aus ungefähr 15 Metern mit einem Flachschuss ins linke Eck zum 14:0 zu.

+++ Update, 87. Minute: Tooooor! Pavlovic macht es im Alleingang +++ Der Nationalspieler schnappt sich vor dem Strafraum den Ball, hat zu viel Platz und schießt dann präzise mit links aus zirka 18 Metern genau links ins Eck zum 13:0 ein.

+++ Update, 84. Minute: Rottach-Egern wieder längere Zeit ohne Gegentor +++ Wie schon im ersten Durchgang, so schafft es der Achtligist auch in der zweiten Halbzeit nun, längere Zeit ohne Gegentreffer zu bleiben. Das bislang letzte der zwölf Gegentore fiel in der 67. Minute.

+++ Update, 80. Minute: Ndiaye mit einem Energieanfall +++ Der Senegalese stürmt rechts in den Strafraum und holt mit letztem Einsatz einen weiteren Eckball für die Bayern heraus.

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+++ Update, 76. Minute: Assomo verpasst den Doppelpack +++ Der Joker wird ideal rechts am Strafraum in die Tiefe geschickt, er knallt aber aus kurzer Distanz genau auf den Körper des Torhüters.

+++ Update, 72. Minute: Nuraj kommt ins Spiel +++ Das Münchner Talent kommt statt Sieb als Joker in die Partie.

+++ Update, 70. Minute: Hydration Break in Rottach +++ Auch im zweiten Durchgang gibt es bei den immer noch sehr sommerlichen Temperaturen eine Trinkpause für die Spieler.

+++ Update, 67. Minute: 12:0! Assomo trifft +++ Das ehemalige Hertha-Talent kommt halbrechts an den Strafraum und lässt sich dann nicht mehr aufhalten. Er schließt präzise ins lange Eck zum 12:0 ab.

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+++ Update, 66. Minute: Tooooor! Ndiaye trifft gleich mal +++ Der senegalesische Nationalspieler packt aus rund 23 Metern den Hammer aus und knallt den Ball zum 11:0 genau links ins Eck.

+++ Update, 63. Minute: Die Münchner WM-Stars kommen +++ Nun bringt FCB-Coach Kompany zahlreiche WM-Fahrer aufs Feld, darunter Kimmich, Pavlovic, Tah, Ndiaye.

+++ Update, 59. Minute: Sieb macht das 10:0 +++ Der Stürmer des Rekordmeisters wird mit einem langen Ball an den Strafraum bedient. Er köpft das Leder über den aus dem Kasten gestürmten Keeper hinweg zum 10:0 in die Maschen.

+++ Update, 58. Minute: Bischoff zieht ab +++ Der Mittelfeldspieler versucht es erneut aus der Distanz, der Abschluss ist nicht schlecht, aber dennoch kann Rottachs Keeper stark retten.

+++ Update, 56. Minute: 9:0! Palhinha macht sein Tor +++ Der Portugiese kommt knapp außerhalb des Strafraumes an den Ball, nimmt Maß und versenkt das Leder zum 9:0 genau rechts unten im Eck.

+++ Update, 55. Minute: Neuzugang Brown kommt rein +++ Nun darf der von Eintracht Frankfurt verpflichtete Brown als Joker bei den Bayern ran. Er ersetzt den angeschlagenen Manuba und gibt somit sein Debüt im Trikot der Münchner.

+++ Update, 53. Minute: Manuba ist angeschlagen +++ Der Münchner hat sich rund um die Entstehung eines Eckballs für Rottach wohl verletzt. Er ist nun erst einmal vom Feld gegangen.

+++ Update, 51. Minute: Tooooor! Nun schlägt Sieb zu +++ Die Münchner mit einem Doppelschlag, Sieb wird ideal mit einem Pass in den Lauf bedient, er geht am Keeper vorbei und schiebt ins leere Tor zum 8:0 für den FC Bayern ein.

+++ Update, 50. Minute: Toooor! Cardozo trifft per Kopf +++ Der eher kleingewachsene Brasilianer wird am Fünfmeterraum völlig alleine gelassen und so köpft Cardozo ungehindert zum 7:0 ins rechte Eck.

+++ Update, 48. Minute: Chavez scheitert +++ Der Doppeltorschütze knall aus ungefähr acht Metern mit voller Kraft drauf, allerdings kann Rottachs Keeper toll parieren.

+++ Update, 46. Minute: Weiter geht es in Rottach +++ Bei den Bayern ist nun mit Beginn der zweiten Halbzeit im Tor Podar-Stiube statt Routinier Ulreich mit dabei.

+++ Update, 45.+4 Minute: Halbzeit in Rottach +++ Zur Halbzeit des Testspiels bei Rottach-Egern führt der FC Bayern mit 6:0. Pavic, Ibrahimovic (zwei Tore), Chavez (zwei Tore) und Bischof trafen für den deutschen Rekordmeister.

+++ Update, 45.+3 Minute: Toooor! Cardozo schiebt ein zum 6:0 +++ Der Brasilianer wird rechts am Fünfmeterraum ideal bedient und hat dann keine Mühe, das Leder am Keeper vorbei zum 6:0 ins rechte Eck zu schieben.

+++ Update, 45.+2 Minute: Tooooor! Ibrahimovic trifft erneut +++ Kurz vor der Pause schließt Ibrahimovic von halblinks vor dem Tor aus etwa neun Metern unhaltbar zum 5:0 für die Bayern ins rechte Eck ab.

+++ Update, 43. Minute: Eine halbe Stunde lang kein Bayern-Tor +++ Nach dem beeindruckenden Start mit vier Toren in den ersten 13 Minuten haben die Münchner nun Ladehemmung. Es steht nach wie vor "nur" 4:0 für den Rekordmeister.

+++ Update, 39. Minute: Boey hält einfach mal drauf +++ Der Münchner Rechtsverteidiger versucht es aus der Distanz, auch bei seinem Schuss hat ein Spieler der Gastgeber wieder ein Körperteil dazwischen und fälscht das Leder entscheidend ab.

+++ Update, 37. Minute: Immer ein Fuß dazwischen +++ Die Bayern sind unverändert spielbestimmend, kommen aber seit einigen Minuten kaum noch zu großen Chancen, weil die Gastgeber immer wieder im letzten Moment stören. Das bislang letzte Tor der Münchner fiel in der 13. Minute.

+++ Update, 35. Minute: Palhinha zieht ab +++ Der Portugiese versucht es außerhalb des Strafraumes, aber er scheitert an Rottachs Torhüter.

+++ Update, 33. Minute: Erster Wechsel bei Bayern +++ WM-Fahrer Kim geht nach gut einer halben Stunde vom Feld, für ihn kommt Japans Nationalspieler Ito aufs Feld.

+++ Update, 29. Minute: Bayern nicht mehr so präzise +++ Die Münchner bleiben nun immer wieder bei ihren Vorstößen hängen, so hält die Torsperre von Rottach-Egern weiter an, nun schon über eine Viertelstunde.

+++ Update, 26. Minute: Neuer und Co. auf dem Fahrrad +++ Während die Partie läuft, schauen einige Stars der Münchner von draußen zu. Manuel Neuer, Jonas Urbig und Co. radeln sich warm, sollen heute auch noch zum Einsatz kommen.

+++ Update, 24. Minute: Rottach-Egern erreicht Zwischenziel +++ Die Gastgeber haben nun schon seit zehn Minuten kein Gegentor mehr kassiert. Jetzt gibt es erst einmal eine Trinkpause bei über 30 Grad.

+++ Update, 21. Minute: Zimmer hält gegen Bischof+++ Rottachs Keeper wehrt einen Distanzschuss von Bischof in Richtung linkes Eck souverän zur Seite ab.

+++ Update, 18. Minute: Ulreich noch ohne Beschäftigung +++ Erwartungsgemäß hat Bayern-Keeper Ulreich bislang einen ruhigen Arbeitstag. Immerhin hat es Rottach-Egern noch nicht ein einziges Mal kontrolliert in die gegnerische Spielhälfte geschafft.

+++ Update, 15. Minute: Souveräne Bayern im diesem Testspiel +++ Nach einer Viertelstunde liegen die Münchner im Test gegen Rottach-Egern schon mit 4:0 in Führung. Die Bayern dominieren das Spiel gegen den Achtligisten nach Belieben.

+++ Update, 13. Minute: Chavez macht es per Lupfer! 4:0 für die Bayern +++ Das Talent kommt erneut links im Strafraum an den Ball, hat dann etwas Glück bei der Mitnahme und vollendet anschließend überlegt per Lupfer über den Keeper hinweg zum 4:0 für den FCB.

+++ Update, 12. Minute: Palhinha versucht es +++ Der Portugiese kommt gut 23 Meter vor dem Tor an den Ball und zieht mal ab. Der Schuss von Palhinha wird noch abgefälscht und verliert so viel Geschwindigkeit. Rottachs Keeper packt ganz sicher zu.

+++ Update, 10. Minute: 3:0! Chavez trifft ins kurze Eck +++ Der peruanische Nationalspieler kommt links im Strafraum viel zu frei an den Ball, kann sich aufdrehen und schließt dann aus etwa elf Metern flach ins linke Eck zum 3:0 ab.

+++ Update, 8. Minute: Toooooor! Bayern legt durch Ibrahimovic zum 2:0 nach +++ Cardozo behauptet sich zunächst rechts auf dem Flügel und spielt dann kurz vor der Grundlinie flach ins Zentrum. Dort muss dann Ibrahimovic aus kurzer Distanz nur noch zum 2:0 einschieben.

+++ Update, 8. Minute: Toooooor! Pavic trifft zur Führung +++ Nach einer Ibrahimovic-Ecke von rechts an den langen Pfosten kommt der aufgerückte Pavic am Fünfmeterraum völlig frei zum Kopfball und versenkt das Leder zum 1:0 im rechten Eck.

+++ Update, 6. Minute: Nun hält Sieb drauf +++ Der Rückkehrer aus Mainz zieht von links im Strafraum aus ungefähr 14 Metern ab. Der Schuss wird noch leicht abgefälscht und geht knapp rechts am Kasten der Gastgeber vorbei.

+++ Update, 5. Minute: Chavez versucht es +++ Der Peruaner Chavez dreht sich halbrechts am Strafraum blitzschnell und schließt ab. Sein Versuch geht knapp rechts unten am Tor vorbei.

+++ Update, 3. Minute: Lattenkracher von Bischof +++ Der Münchner hält von halbrechts am Strafraum aus ungefähr 20 Metern einfach mal drauf. Sein Versuch landet an der Unterkante der Latte und springt von dort zurück ins Feld.

+++ Update, 2. Minute: Bayern übernimmt gleich das Kommando +++ Der Rekordmeister hat vom Anstoß weg quasi die spielerische Oberhand mit fast durchgehend Ballbesitz gegen den Klub aus der achten Spielklasse.

+++ Update, 1. Minute: Anstoß in Rottach +++ Nun geht es los mit dem Testspiel des FC Bayern gegen Rottach-Egern.

+++ Update, 17:25 Uhr: Davies fehlt im Bayern-Kader +++ Beim Test gegen Rottach-Egern verzichtet Bayern-Coach Vincent Kompany auf Abwehrspieler Alphonso Davies. Der Kanadier ist heute nicht im Kader. Der Neuzugang Nathaniel Brown sitzt hingegen zunächst auf der Bank.

+++ Update, 17:15 Uhr: Im Jahr 2024 siegten die Münchner mit 14:1 +++ Die Begegnung zwischen den Bayern und Rottach-Egern findet heute im Rahmen der Vorbereitung zum wiederholten Male statt. Im Sommer 2024 siegte der FCB mit 14:1. Damals traf der damalige Bayer Mathys Tel unter anderem drei Mal. Im Sommer 2023 ließ es der Rekordmeister noch deutlich mehr krachen, fegte die Amateurfußballer mit 27:0 vom Feld.

+++ Update, 17:00 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist da +++ FC Bayern München: Ulreich - Boey, Pavic, Kim, Cardozo - Joao Palhinha, Manuba, Chavez, Bischof, Ibrahimovic - Sieb.