FC Bayern München: Gründe für geplatzten Transfer von Nico Williams enthüllt

Neue Details zum geplatzten Transfer von Nico Williams zum FC Bayern München sind aufgetaucht. Laut einem Bericht spielte dabei eine geheime Datenanalyse eine entscheidende Rolle.

Der Transfer von Nico Williams zum FC Bayern München scheiterte im vergangenen Sommer aus zwei zentralen Gründen, das enthüllt ein Bericht der "Sport Bild".

Sportvorstand Max Eberl arbeitet demnach seit rund zehn Jahren mit einer externen Datenfirma zusammen, deren Identität bewusst geheimgehalten wird.

Mithilfe dieser Analysen werden potenzielle Neuzugänge mit einem klar definierten Anforderungsprofil abgeglichen - und genau daran soll der Deal mit dem Spanier gescheitert sein.