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FC Bayern München: Gründe für geplatzten Transfer von Nico Williams enthüllt
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Neue Details zum geplatzten Transfer von Nico Williams zum FC Bayern München sind aufgetaucht. Laut einem Bericht spielte dabei eine geheime Datenanalyse eine entscheidende Rolle.
Der Transfer von Nico Williams zum FC Bayern München scheiterte im vergangenen Sommer aus zwei zentralen Gründen, das enthüllt ein Bericht der "Sport Bild".
Sportvorstand Max Eberl arbeitet demnach seit rund zehn Jahren mit einer externen Datenfirma zusammen, deren Identität bewusst geheimgehalten wird.
Mithilfe dieser Analysen werden potenzielle Neuzugänge mit einem klar definierten Anforderungsprofil abgeglichen - und genau daran soll der Deal mit dem Spanier gescheitert sein.
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FC Bayern München: Nico Williams passte wohl nicht genau ins Kompany-System
Am 9. Juni fand ein Treffen mit Williams' Berater Felix Tainta an der Säbener Straße statt. Dabei kam Eberl zu dem Schluss, dass die Seite des Spielers stark auf finanzielle Aspekte fokussiert war – ein Jahresgehalt von rund 22 Millionen Euro stand angeblich im Raum.
Dazu kam ein sportliches Argument: Die Defensivwerte des Spaniers überzeugten die Bayern-Verantwortlichen nicht. Für das offensiv ausgerichtete System von Trainer Vincent Kompany wäre Williams demnach ein Risikofaktor gewesen.
Stattdessen verpflichteten die Münchner Luis Diaz – der Kolumbianer passte laut dem Bericht deutlich besser ins gesuchte Profil, da er nicht nur offensiv überzeugt, sondern auch defensiv zuverlässig arbeitet.
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