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BVB-Hammer: Niklas Süle beendet mit 30 Jahren seine Karriere
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:10 Min
Paukenschlag beim BVB: Innenverteidiger Niklas Süle wird nach der Saison seine Karriere beenden. Der ehemalige Nationalspieler ist erst 30 Jahre alt.
Dass Niklas Süle Borussia Dortmund am Ende der Saison verlassen würde, war bereits klar.
Nun verriet er im Podcast "Spielmacher" jedoch, dass der BVB die letzte Karrierestation des Innenverteidigers sein wird. Nach der Saison beendet er seine Karriere als Profi. Das sei "zu tausend Prozent klar", sagt er.
Als Grund nannte er die erneute Verletzung, die er sich im Spiel gegen die TSG Hoffenheim zuzog. "Als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat (ein Test, um einen möglichen Kreuzbandriss festzustellen, Anm. d. Red.), den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint", erklärt Süle.
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Niklas Süle: Champions-League-Sieger in München, nie angekommen in Dortmund
Mit nur 30 Jahren kann Süle damit auf eine vergleichsweise kurze, aber erfolgreiche Karriere blicken. Neben 299 Einsätzen in der Bundesliga lief er 55-mal in der Champions League auf und gewann beide Wettbewerbe in Diensten des FC Bayern München.
Hinzu kommen 49 Länderspiele (ein Tor), 2017 gewann er mit dem DFB-Team unter Joachim Löw den Confederations Cup, 2016 die olympische Silbermedaille in Rio.
2022 schloss sich Süle nach einer erfolgreichen Zeit beim FC Bayern Borussia Dortmund an, kam dort jedoch nie so wirklich an seine Leistungsgrenze. In den vergangenen Monaten und Jahren warfen ihn Verletzungen immer wieder zurück.
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