BVB-Hammer: Niklas Süle beendet mit 30 Jahren seine Karriere

Paukenschlag beim BVB: Innenverteidiger Niklas Süle wird nach der Saison seine Karriere beenden. Der ehemalige Nationalspieler ist erst 30 Jahre alt.

Dass Niklas Süle Borussia Dortmund am Ende der Saison verlassen würde, war bereits klar.

Nun verriet er im Podcast "Spielmacher" jedoch, dass der BVB die letzte Karrierestation des Innenverteidigers sein wird. Nach der Saison beendet er seine Karriere als Profi. Das sei "zu tausend Prozent klar", sagt er.

Als Grund nannte er die erneute Verletzung, die er sich im Spiel gegen die TSG Hoffenheim zuzog. "Als unser Doc in der Kabine in Hoffenheim den Schubladentest gemacht hat (ein Test, um einen möglichen Kreuzbandriss festzustellen, Anm. d. Red.), den Physio anschaute und den Kopf schüttelte, der Physio es ebenfalls gemacht hat und auch keinen Anschlag gemerkt hat, da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint", erklärt Süle.