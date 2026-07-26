FC Bayern München: Joao Palhinha überrascht mit Kampfansage nach Testspiel

ran Fußball FC Bayern: Boateng schmeißt Olise aus Münchner Luxus-Villa Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Eigentlich ist relativ klar, dass Joao Palhinha keine Zukunft beim FC Bayern hat. Nun überrascht der Portugiese mit einer Ansage.

Der FC Bayern München ist mit einer Niederlage in die Saisonvorbereitung gestartet. Beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden unterlag eine bessere U23 des Rekordmeisters den Hessen mit 1:2. Einer der Stars, die dabei waren, war Joao Palhinha. Der Mittelfeldspieler hat jedoch keine Zukunft an der Säbener Straße, das bestätigte Sportdirektor Christoph Freund am Rande des Spiels.

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