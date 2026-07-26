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FC Bayern München: Joao Palhinha überrascht mit Kampfansage nach Testspiel
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:13 Min
Eigentlich ist relativ klar, dass Joao Palhinha keine Zukunft beim FC Bayern hat. Nun überrascht der Portugiese mit einer Ansage.
Der FC Bayern München ist mit einer Niederlage in die Saisonvorbereitung gestartet. Beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden unterlag eine bessere U23 des Rekordmeisters den Hessen mit 1:2.
Einer der Stars, die dabei waren, war Joao Palhinha. Der Mittelfeldspieler hat jedoch keine Zukunft an der Säbener Straße, das bestätigte Sportdirektor Christoph Freund am Rande des Spiels.
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Palhinha sendet offenbar Kampfansage an Konkurrenz
Nach dem Spiel soll der Portugiese sich jedoch anders geäußert haben. Die "Bild" zitiert den defensiven Mittelfeldspieler mit "Ich will meinen Platz behalten" - eine klare Kampfansage.
Nach einer schlechten Anfangszeit beim FCB wurde Palhinha zu den Tottenham Hotspur ausgeliehen und entronn nur knapp dem Abstieg in die 2. englische Liga.
Der Vertrag des 31-Jährigen läuft noch bis 2028. Bisherige Interessenten wollen ihn angeblich nur leihen, der FCB möchte Palhinha gerne endgültig verkaufen.
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