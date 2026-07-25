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Bundesliga: FC Bayern München kassiert Testspiel-Niederlage bei Drittligist
Aktualisiert:von SID
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Der amtierende Meister FC Bayern München ist mit einer Niederlage in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2026/27 gestartet. Dabei kommen vor allem Nachwuchsspieler zum Einsatz.
Double-Gewinner FC Bayern München hat seinen ersten Test der Bundesliga-Vorbereitung zur Talenteschau genutzt.
Mit einer Startelf, die ausschließlich aus Nachwuchsspielern bestand, verlor der deutsche Fußball-Rekordmeister beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden am Samstag 1:2 (0:1).
Lediglich auf der Bank fanden sich noch halbwegs prominente Namen wie die der Verkaufskandidaten Joao Palhinha und Sacha Boey.
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Große Namen kommen erst als Joker ins Spiel
Auch Tom Bischof gehörte zum Kader, alle drei wurden eingewechselt, Bischof verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1 (57.). Für Wehen trafen Ibrahim Ati Allah (10.) und Lukas Schleimer (83.).
Trainer Vincent Kompany geht mit seiner Mannschaft am 1. August auf Asienreise nach Südkorea und Hongkong.
Dort werden neben den WM-Halbfinalisten Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano auch Jamal Musiala, Alphonso Davies, Neuzugang Ismael Saibari sowie Serge Gnabry und Lennart Karl fehlen.
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Stars steigen nach dem Asientrip ins Training ein
"Wir hatten letztes Jahr den extremen Fall mit der Klub-WM, es ist nicht das erste Mal", sagte Kompany. "Aber da waren wir alle gleichzeitig zurück, das ist jetzt nicht der Fall. Aber keine Beschwerden von unserer Seite. Wir wissen, wann wir bei 100 Prozent sein müssen."
Musiala musste eine Metallplatte aus dem linken Fuß entfernt werden. Davies war bei der WM wegen seiner Oberschenkelverletzung nur bedingt einsatzfähig, Saibari verletzte sich in Nordamerika. Gnabry und Karl verpassten verletzungsbedingt die gesamte Weltmeisterschaft.
Erst nach dem Asientrip sollen alle Stars wieder einsteigen. Die deutschen Nationalspieler reisen individuell zum vorherigen Kurz-Trainingslager am Tegernsee an, das am Montag beginnt.
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