DFB-Team - Watzke über Klopp: "Wie geschaffen für diese Situation"

Die Bundesliga-Saison 2026/27 steht an und auch dieses Mal kassieren die 18 Klubs wieder Millionen durch ihre Hauptsponsoren. ran gibt einen Überblick über die Hauptsponsor-Einnahmen der Bundesligisten.

Eine wichtige Säule für die Bundesligisten bei ihrer Finanzplanung sind mittlerweile die Einnahmen durch Sponsoren-Deals.

Vor allem die Hauptsponsoren, die in der Regel die Vorderseite des Trikots der Klubs zieren, sind dabei besonders in der öffentlichen Wahrnehmung präsent.

ran gibt einen Überblick, wie viel die Bundesligisten durch die Vereinbarungen mit ihrem jeweiligen Hauptsponsor einnehmen sollen. (Quelle: kicker.de)