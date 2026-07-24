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Bundesliga: Was die Hauptsponsoren den 18 Klubs in der Saison 2026/27 bezahlen

Veröffentlicht:

von ran.de

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DFB-Team - Watzke über Klopp: "Wie geschaffen für diese Situation"

Videoclip • 01:41 Min

Die Bundesliga-Saison 2026/27 steht an und auch dieses Mal kassieren die 18 Klubs wieder Millionen durch ihre Hauptsponsoren. ran gibt einen Überblick über die Hauptsponsor-Einnahmen der Bundesligisten.

Eine wichtige Säule für die Bundesligisten bei ihrer Finanzplanung sind mittlerweile die Einnahmen durch Sponsoren-Deals.

Vor allem die Hauptsponsoren, die in der Regel die Vorderseite des Trikots der Klubs zieren, sind dabei besonders in der öffentlichen Wahrnehmung präsent.

ran gibt einen Überblick, wie viel die Bundesligisten durch die Vereinbarungen mit ihrem jeweiligen Hauptsponsor einnehmen sollen. (Quelle: kicker.de)

FC Bayern München

  • Hauptsponsor: Deutsche Telekom

  • Vertragslaufzeit: seit 2002, bis 2032

  • Summe: 60 bis 65 Millionen Euro pro Jahr

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Borussia Dortmund

  • Hauptsponsor: Vodafone

  • Vertragslaufzeit: seit 2025, bis 2030

  • Summe: 30 Millionen Euro pro Jahr

RB Leipzig

  • Hauptsponsor: Red Bull

  • Vertragslaufzeit: seit 2009, Laufzeit unbekannt

  • Summe: geschätzt 35 Millionen Euro pro Jahr

VfB Stuttgart

  • Hauptsponsor: LBBW

  • Vertragslaufzeit: seit 2025, bis 2028

  • Summe: 8,5 Millionen Euro pro Jahr

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1899 Hoffenheim

  • Hauptsponsor: SAP

  • Vertragslaufzeit: seit 2013, bis 2030

  • Summe: 6 Millionen Euro pro Jahr (plus mögliche Boni)

Bayer Leverkusen

  • Hauptsponsor: BarmeniaGothaer

  • Vertragslaufzeit: seit 2016, bis 2028

  • Summe: 9 Millionen Euro pro Jahr

SC Freiburg

  • Hauptsponsor: Lexware

  • Vertragslaufzeit: seit 2026, Laufzeit unbekannt

  • Summe: 7 bis 8 Millionen Euro pro Jahr

Eintracht Frankfurt

  • Hauptsponsor: Indeed

  • Vertragslaufzeit: seit 2017, bis 2029

  • Summe: erfolgsabhängig zirka 13 Millionen Euro pro Jahr

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FC Augsburg

  • Hauptsponsor: WWK Versicherungen

  • Vertragslaufzeit: seit 2015, bis 2030

  • Summe: zirka 4 Millionen Euro pro Jahr

1. FSV Mainz 05

  • Hauptsponsor: Kömmerling

  • Vertragslaufzeit: seit 2015, bis 2027

  • Summe: 5 Millionen Euro pro Jahr

1. FC Union Berlin

  • Hauptsponsor: Raisin

  • Vertragslaufzeit: seit 2025, bis 2027

  • Summe: 4 Millionen Euro pro Jahr

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Borussia Mönchengladbach

  • Hauptsponsor: Reuter

  • Vertragslaufzeit: seit 2024, bis 2027

  • Summe: 8 Millionen Euro pro Jahr

Hamburger SV

  • Hauptsponsor: HanseMerkur

  • Vertragslaufzeit: seit 2022, bis 2028

  • Summe: 8 Millionen Euro pro Jahr

1. FC Köln

  • Hauptsponsor: Rewe Group

  • Vertragslaufzeit: seit 2007, bis 2028

  • Summe: 7 Millionen Euro pro Jahr

SV Werder Bremen

  • Hauptsponsor: Matthäi

  • Vertragslaufzeit: seit 2023, bis 2029

  • Summe: 7 Millionen Euro pro Jahr

FC Schalke 04

  • Hauptsponsor: Beumer Group

  • Vertragslaufzeit: seit 2026, bis 2029

  • Summe: 7 Millionen Euro pro Jahr (Bundesliga) - 3,5 Millionen Euro pro Jahr (2. Bundesliga)

SV Elversberg

  • Hauptsponsor: URSAPHARM

  • Vertragslaufzeit: seit 1990, bis 2029

  • Summe: zwischen 3 und 5 Millionen Euro pro Jahr

SC Paderborn

  • Hauptsponsor: Hedenkamp

  • Vertragslaufzeit: seit 2026, bis 2028

  • Summe: 2,5 Millionen Euro pro Jahr

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