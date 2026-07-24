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Bundesliga: Was die Hauptsponsoren den 18 Klubs in der Saison 2026/27 bezahlen
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Bundesliga-Saison 2026/27 steht an und auch dieses Mal kassieren die 18 Klubs wieder Millionen durch ihre Hauptsponsoren. ran gibt einen Überblick über die Hauptsponsor-Einnahmen der Bundesligisten.
Eine wichtige Säule für die Bundesligisten bei ihrer Finanzplanung sind mittlerweile die Einnahmen durch Sponsoren-Deals.
Vor allem die Hauptsponsoren, die in der Regel die Vorderseite des Trikots der Klubs zieren, sind dabei besonders in der öffentlichen Wahrnehmung präsent.
ran gibt einen Überblick, wie viel die Bundesligisten durch die Vereinbarungen mit ihrem jeweiligen Hauptsponsor einnehmen sollen. (Quelle: kicker.de)
FC Bayern München
Hauptsponsor: Deutsche Telekom
Vertragslaufzeit: seit 2002, bis 2032
Summe: 60 bis 65 Millionen Euro pro Jahr
Borussia Dortmund
Hauptsponsor: Vodafone
Vertragslaufzeit: seit 2025, bis 2030
Summe: 30 Millionen Euro pro Jahr
RB Leipzig
Hauptsponsor: Red Bull
Vertragslaufzeit: seit 2009, Laufzeit unbekannt
Summe: geschätzt 35 Millionen Euro pro Jahr
VfB Stuttgart
Hauptsponsor: LBBW
Vertragslaufzeit: seit 2025, bis 2028
Summe: 8,5 Millionen Euro pro Jahr
1899 Hoffenheim
Hauptsponsor: SAP
Vertragslaufzeit: seit 2013, bis 2030
Summe: 6 Millionen Euro pro Jahr (plus mögliche Boni)
Bayer Leverkusen
Hauptsponsor: BarmeniaGothaer
Vertragslaufzeit: seit 2016, bis 2028
Summe: 9 Millionen Euro pro Jahr
SC Freiburg
Hauptsponsor: Lexware
Vertragslaufzeit: seit 2026, Laufzeit unbekannt
Summe: 7 bis 8 Millionen Euro pro Jahr
Eintracht Frankfurt
Hauptsponsor: Indeed
Vertragslaufzeit: seit 2017, bis 2029
Summe: erfolgsabhängig zirka 13 Millionen Euro pro Jahr
FC Augsburg
Hauptsponsor: WWK Versicherungen
Vertragslaufzeit: seit 2015, bis 2030
Summe: zirka 4 Millionen Euro pro Jahr
1. FSV Mainz 05
Hauptsponsor: Kömmerling
Vertragslaufzeit: seit 2015, bis 2027
Summe: 5 Millionen Euro pro Jahr
1. FC Union Berlin
Hauptsponsor: Raisin
Vertragslaufzeit: seit 2025, bis 2027
Summe: 4 Millionen Euro pro Jahr
Borussia Mönchengladbach
Hauptsponsor: Reuter
Vertragslaufzeit: seit 2024, bis 2027
Summe: 8 Millionen Euro pro Jahr
Hamburger SV
Hauptsponsor: HanseMerkur
Vertragslaufzeit: seit 2022, bis 2028
Summe: 8 Millionen Euro pro Jahr
1. FC Köln
Hauptsponsor: Rewe Group
Vertragslaufzeit: seit 2007, bis 2028
Summe: 7 Millionen Euro pro Jahr
SV Werder Bremen
Hauptsponsor: Matthäi
Vertragslaufzeit: seit 2023, bis 2029
Summe: 7 Millionen Euro pro Jahr
FC Schalke 04
Hauptsponsor: Beumer Group
Vertragslaufzeit: seit 2026, bis 2029
Summe: 7 Millionen Euro pro Jahr (Bundesliga) - 3,5 Millionen Euro pro Jahr (2. Bundesliga)
SV Elversberg
Hauptsponsor: URSAPHARM
Vertragslaufzeit: seit 1990, bis 2029
Summe: zwischen 3 und 5 Millionen Euro pro Jahr
SC Paderborn
Hauptsponsor: Hedenkamp
Vertragslaufzeit: seit 2026, bis 2028
Summe: 2,5 Millionen Euro pro Jahr
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