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Said El Mala: Nächster Klub blitzt beim Köln-Youngster ab
Veröffentlicht:von ran.de
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Bundesliga-Stars setzen auf besondere Vorbereitung
Videoclip • 01:12 Min
Der Poker um Said El Mala geht weiter. Offenbar hat die Spielerseite nun dem nächsten Top-Klub abgesagt.
Seit Monaten läuft ein Tauziehen um Flügelspieler Said El Mala vom 1. FC Köln.
Der 19-Jährige glänzte in der vergangenen Saison mit 13 Toren für den abstiegsbedrohten Effzeh. Für die WM verzichtete der damalige Bundestrainer Julian Nagelsmann jedoch auf El Mala.
Wie "Sky" nun berichtet, soll nach dem FC Brentford, Brighton & Hove Albion sowie auch Borussia Dortmund nun der nächste Top-Klub bei ihm abgeblitzt sein.
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Said El Mala lehnt Wechsel nach Italien wohl ab
Demnach soll die AS Roma keinen Erfolg mit einer Kontaktaufnahme gehabt haben. Die Seite von El Mala soll einen Wechsel nach Italien abgelehnt haben.
Dementsprechend kam es auch nicht zu einer Ablöse-Vorstellung seitens der Römer.
Einen Wechsel nach Dortmund soll sich El Mala dagegen schon vorstellen können, zuletzt soll der BVB aber mit einem Angebot von über 40 Millionen Euro inklusive Boni abgeblitzt sein.
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