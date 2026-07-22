Bundesliga 2026/27: Die Heimtrikots aller Klubs

ran Fußball WM 2026: Fast 2 Millionen Menschen feiern Spaniens Weltmeister! Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Ende der Weltmeisterschaft rückt die Bundesliga-Saison 2026/27 immer näher. ran zeigt alle Heimtrikots der Bundesligisten für die neue Spielzeit.

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 13:15 Uhr • Radsport Tour de France im Livestream: 16. Etappe Verfügbar auf Joyn 255 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 13:15 Uhr • Radsport Tour de France im Livestream: 16. Etappe Verfügbar auf Joyn 255 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:10 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:10 Uhr • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 16:10 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 16:10 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 23.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 65 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 24.07. 17:45 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 24.07. 17:45 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 35 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 15:00 • Motorsport GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 80 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.07. 16:00 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.07. 16:00 • Mehr Sport Die Finals 2026 im Livestream Verfügbar auf Joyn 255 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern München Der FC Bayern setzt auf ein klassisches, edles Trikot in Rot. Die dezente Streifenoptik kommt bei den Fans gut an.

Bild: FC Bayern Fanshop

Borussia Dortmund Der BVB setzt vor allem auf Gelb. Eine Besonderheit sind die schwarz-weißen Bündchen.

Bild: BVB Fanshop

- Anzeige -

- Anzeige -

RB Leipzig Auch RB Leipzig bleibt den Vereinsfarben treu und läuft in einem weißen Shirt mit dynamischen, roten Kontrasten auf.

Bild: Red Bull Shop

VfB Stuttgart Das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart ist eine Hommage an den Heimatstadtteil Bad Cannstatt. Das Design ist inspiriert von den Mineralwasservorkommen und verbindet regionale Symbole mit modernen Details.

Bild: VfB Stuttgart Fanshop

- Anzeige -

- Anzeige -

TSG Hoffenheim Etwas experimenteller ist die TSG Hoffenheim unterwegs. Die weiß abgesetzten Ärmel sehen spannend aus. Die abstrakt dargestellte Hirschstange ist Teil des Hoffenheimer Ortswappens.

Bild: Hoffenheim Shop

Bayer Leverkusen Bayer kehrt mit seinem neuen Heimtrikot zum klassischen Streifen-Look zurück. "Das Design von Ausrüster New Balance orientiert sich am legendären schwarz-roten Streifen-Look des Werksklubs", heißt es auf der Klub-Website.

Bild: Bayer Leverkusen Fanshop

- Anzeige -

SC Freiburg Mit einem durchaus wilden Streifenmuster laufen die Freiburger in der neuen Saison auf. Neu sind auch der Brust- sowie der Ärmelsponsor.

Bild: SC Freiburg Shop

Eintracht Frankfurt Wilde Streifen sind auch auf dem neuen Heimtrikot von Eintracht Frankfurt zu sehen. Alle drei Vereinsfarben - Schwarz, Rot und Weiß - sind vertreten.

Bild: Eintracht Frankfurt Store

FC Augsburg Der FC Augsburg greift bei seinem neuen Heimtrikot die historischen Wurzeln der Stadt auf und wird in der neuen Saison in Marmor-Optik auflaufen.

Bild: FC Augsburg Fanshop

FSV Mainz 05 Die Rheinhessen setzen auf ein minimalistisches Desing. Im klassischen Rot sind das Mainzer Stadtwappen, der Buchstaben "M" und das Vereinswappen integriert.

Bild: Mainz 05 Fanshop

Union Berlin Einen ganz ähnlichen Weg geht Union Berlin. Auf dem komplett roten Trikot sind Elemente des Stadiondachs zu sehen.

Bild: Union Berlin Fanshop

Borussia Mönchengladbach Ein Gladbach-Trikot muss die Farben Weiß und Grün enthalten, das ist klar. Ein dynamischens Dot-Pattern sorgt für einen frischen Look.

Bild: Borussia Mönchengladbach Fanshop

Hamburger SV Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt setzt der HSV im Gegensatz zu seinem Vorgänger-Trikot wieder auf schlichtes Weiß. Die Musterung soll die Dachmembran des Volksparkstadions darstellen.

Bild: Hamburger SV Fanshop

1. FC Köln Klassisch und schlicht kommt auch der 1. FC Köln daher. Weiß und Rot - mehr braucht es in der Domstadt nicht.

Bild: Fanshop 1. FC Köln

Werder Bremen Die Norddeutschen laufen kommende Saison vor heimischer Kulisse in grün-weiß gestreiften Trikots auf. "Werder ist grün-weiß, seit Generationen und über den Fußball hinaus - getragen von einem ganz besonderen Zusammenhalt", erklärte Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Bild: Werder Bremen Fanshop

FC Schalke 04 Das neue Heimtrikot des FC Schalke 04 ist traditionell in Königsblau gehalten. Das Design ehrt zudem das 25-jährige Jubiläum der Veltnis-Arena. "Geprägt von der Arena, für die Arena", lautet das Motto des Dresses.

Bild: FC Schalke 04 Fanshop

SV Elversberg Die SV Elversberg bestreitet ihre erste Saison in der Bundesliga in einem schwarz-weißen Trikot, das wie die Detailaufnahme eines Schachfeldes aussieht.

Bild: Elversberg Fanshop

SC Paderborn Der Bezwinger des VfL Wolfsburg in der Relegation hat sein neues Heimtrikot in Schwarz gehalten und stellt im Design das Wahrzeichen der Stadt dar. Im Kragen des Aufsteiger-Dresses steht zudem das bekannte Sprichwort: "Der Hasen und der Löffel drei, und doch hat jeder Hase zwei."