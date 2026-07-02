FC Bayern: Rückennummer von Neuzugang Ismael Saibari hat besondere Bedeutung

ran Fußball Bundesliga FC Bayern mit Nathaniel Brown einig? Fans spüren Woltemade-Vibes Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern stellt Ismael Saibari als Neuzugang vor. Die Rückennummer des Offensivspielers hat dabei eine ganz spezielle Bedeutung.

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