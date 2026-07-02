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FC Bayern: Rückennummer von Neuzugang Ismael Saibari hat besondere Bedeutung

Aktualisiert:

von ran.de

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Videoclip • 02:01 Min

Der FC Bayern stellt Ismael Saibari als Neuzugang vor. Die Rückennummer des Offensivspielers hat dabei eine ganz spezielle Bedeutung.

Beim FC Bayern laufen die Personalplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren.

Am Mittwoch stellte der Rekordmeister Ismael Saibari als Neuzugang vor. Der Offensivspieler, der mit Marokko im Achtelfinale der Fußball-WM steht, kommt von der PSV Eindhoven und unterschriebt einen Vertrag bis 2031.

Auch die Rückennummer des 25-Jährigen steht bereits fest – und es ist eine ganz besondere. Saibari hat sich die Nummer 34 ausgesucht. Für den Sportler eine Herzensangelegenheit.

Eben jene Nummer trug auch sein Freund Abdelhak Nouri, als er in Diensten von Ajax Amsterdam am 8. Juli 2017 während eines Testspiels gegen Werder Bremen einen Herzstillstand erlitt.

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Rückennummer: Ismael Saibaris besondere Würdigung

Er hat überlebt, aber ist seitdem nicht mehr in der Lage, sich selbstständig zu bewegen“, zitiert der Rekordmeister seinen Neuzugang. "Mit der 34 unterstütze ich ihn, denn es war seine letzte Nummer."

Nouri kam seinerzeit nach seinem Zusammenbruch direkt in ein Krankenhaus. Weil die Sauerstoffversorgung unterbrochen war, trug er irreparable Schäden am Gehirn davon. Seither ist er schwer behindert.

Später gestand Ajax ein, dass es bei der medizinischen Erstversorgung zu Fehlern gekommen war. So sei die Behandlung "unzureichend" gewesen, der Klub zahlte 7,85 Millionen Entschädigung an die Familie.

Übrigens: Vor Saibari trugen bereits diverse andere Profis die Nummer 34. Sandro Wagner (2007/08), Pierre-Emile Højbjerg (2012-16), Marco Friedl (2016-18) und Deniz Ofli (2025/26) liefen mit eben jener Nummer auf.

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