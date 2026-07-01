Der FC Bayern hat Marokkos Stürmerstar Ismael Saibari verpflichtet. Der 25-Jährige soll die Offensivpower der Münchner weiter vergrößern.

Ismael Saibari streicht sich mit beiden Händen über die Haare und salutiert dann mit einem Grinsen im Gesicht: Der Torjubel von Marokkos Stürmerstar ist mittlerweile weltbekannt. Bei der WM in Nordamerika ist der 25-Jährige bislang ein echter Erfolgsgarant der starken Nordafrikaner - und soll mit seinen Qualitäten künftig den ohnehin schon enorm torhungrigen FC Bayern noch stärker machen.

Am Mittwoch verkündete der deutsche Rekordmeister den Wechsel als perfekt, Saibari kommt zur neuen Saison von der PSV Eindhoven und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. "Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben – jeder weiß, dass das einer der größten Klubs der Welt ist", sagte er. Über die Höhe der Ablösesumme machten beide Vereine keine Angaben - sie soll sich Medienberichten zufolge auf rund 50 Millionen Euro belaufen.

Die Münchner zeigten sich voll überzeugt von ihrem hohen Investment. "Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben", sagte Sportvorstand Max Eberl: "Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit: Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten." Saibari werde dem Offensivspiel des FC Bayern "zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben".

Zunächst verfolgt Saibari aber mit Marokko seinen WM-Traum und will weiter auftrumpfen. Mit großer Wucht, mit Finesse und mit Präzision - der 1,85 Meter große Rechtsfuß hat im Marokko-Trikot in bislang vier Partien schon drei Treffer erzielt und ein überzeugendes Gesamtpaket gezeigt. Im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande verwandelte er zudem nervenstark den entscheidenden Elfmeter. Am Samstag spielt Marokko gegen Co-Gastgeber Kanada um den Einzug in die Runde der letzten acht.