FC Bayern vs. Union Berlin heute live: Bundesliga im TV, Livestream & Ticker - Bayern führt 2:0!

FC Bayern - Fans nach VAR-Chaos auf 180: "Das ist ein Skandal"

Am 27. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern Union Berlin. So verfolgt ihr das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagabend.

Update, 16:26 Uhr: Bayern führt zur Halbzeit 2:0

Halbzeitfazit:

Der FC Bayern führt nach einer dominanten ersten Hälfte verdient mit 2:0 gegen Union Berlin. Vom Start weg sammelten die Münchner jede Menge Ballbesitz und verbrachten die meiste Spielzeit in der gegnerischen Hälfte. Die Eisernen verteidigten aber höchst konzentriert und kompakt. Dadurch gelang es ihnen lange die Null zu halten und sogar gegnerische Chancen zu verhindern. Mit zunehmender Spielzeit wurde der Rekordmeister dann aber immer zielstrebiger. Zwar ließen die Gastgeber die ersten guten Chancen noch ungenutzt, doch ein Doppelschlag von Olise und Gnabry sorgte im Endspurt des ersten Durchgangs doch noch für die standesgemäße Führung. Von den Hauptstädtern kam auf dem Weg nach vorne einfach viel zu wenig, um den FCB vor Probleme zu stellen und ernsthaft für Entlastung zu sorgen.

Update, 14:33 Uhr: Die Aufstellungen sind da:

Bayern: Urbig - Stanisic, Upamecano, M.-J. Kim, Laimer - Kimmich, Goretzka, Olise, Karl, Gnabry - Kane

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Nsoki - Trimmel, R. Khedira, Köhn, Kemlein, Haberer - Skarke, Burcu