Sky oder DAZN -wer zeigt das Spiel?
FC Bayern vs. Union Berlin heute live: Bundesliga im TV, Livestream & Ticker - Bayern führt 2:0!
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 02:04 Min
Am 27. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern Union Berlin. So verfolgt ihr das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagabend.
Update, 16:26 Uhr: Bayern führt zur Halbzeit 2:0
Halbzeitfazit:
Der FC Bayern führt nach einer dominanten ersten Hälfte verdient mit 2:0 gegen Union Berlin. Vom Start weg sammelten die Münchner jede Menge Ballbesitz und verbrachten die meiste Spielzeit in der gegnerischen Hälfte. Die Eisernen verteidigten aber höchst konzentriert und kompakt. Dadurch gelang es ihnen lange die Null zu halten und sogar gegnerische Chancen zu verhindern. Mit zunehmender Spielzeit wurde der Rekordmeister dann aber immer zielstrebiger. Zwar ließen die Gastgeber die ersten guten Chancen noch ungenutzt, doch ein Doppelschlag von Olise und Gnabry sorgte im Endspurt des ersten Durchgangs doch noch für die standesgemäße Führung. Von den Hauptstädtern kam auf dem Weg nach vorne einfach viel zu wenig, um den FCB vor Probleme zu stellen und ernsthaft für Entlastung zu sorgen.
Update, 14:33 Uhr: Die Aufstellungen sind da:
Bayern: Urbig - Stanisic, Upamecano, M.-J. Kim, Laimer - Kimmich, Goretzka, Olise, Karl, Gnabry - Kane
Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Nsoki - Trimmel, R. Khedira, Köhn, Kemlein, Haberer - Skarke, Burcu
Bayern München vs. Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
Partie: FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin
Wettbewerb: Bundesliga; 27. Spieltag
Datum: 21. März 2026
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Austragungsort: Allianz Arena (München)
Bayern empfängt Union Berlin: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin wird nicht im Free-TV übertragen.
Bayern München - Union Berlin live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel heute im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich Bayern vs. Union im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Union Berlin zu Gast in München: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu FC Bayern gegen Union Berlin gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung vom Bayern München vs. Union Berlin
Begegnung: FC Bayern München vs. 1. FC Union Berlin
Datum und Uhrzeit: 21. März 2026; 15:30 Uhr
Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Steffen Baumgart (Union Berlin)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.de