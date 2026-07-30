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FC Bayern München: Manuel Neuer kündigt Karriereende an - "hätte in 85 Prozent der Fälle schon aufgehört"
Aktualisiert:von ran.de
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FC Bayern: Karriereende? Manuel Neuer wird deutlich
Videoclip • 01:06 Min
Geht Manuel Neuer in sein letztes Jahr als Fußballprofi? So deutlich wie selten sprach der 40-Jährige nun über ein baldiges Karriereende.
Manuel Neuer hat sein Karriereende nach der kommenden Saison angekündigt. "Ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen: Das ist jetzt mein letztes Spiel – egal, ob ich vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin. Aber es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre", sagte der 40-Jährige am Rande des Trainingslagers des FC Bayern am Tegernsee.
Neuer hatte seinen Vertrag bei den Bayern noch einmal bis 2027 verlängert, soll aber bereits eine signifikante Zahl an Spielen an seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig abtreten.
Der Weltmeister von 2014 gab zudem zu, dass er eigentlich bereits vor dem Ende der Vorsaison mit einem Abschied von der Fußballbühne geliebäugelt habe.
"Ich hätte vielleicht in 85 Prozent der Fälle aufgehört, aber in dieser Mannschaft und mit dem Staff und Trainerteam macht es einfach Spaß", sagte er. "Wir haben immer die Möglichkeiten, um alle Titel zu spielen. Wir sind voll auf der Höhe mit der Mannschaft. Deshalb zählt dieses Team, die Mannschaft und die Struktur, wie wir sie im Verein haben, zu den 15 Prozent, wo ich gesagt habe: Ich muss auf jeden Fall weitermachen. Es macht einfach Spaß."
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Neuer feierte große Erfolge mit dem FC Bayern
Nach wie vor sieht er sich in der Lage, seinen Beitrag liefern zu können. "Ich mache das für mich persönlich, weil ich auch in der Lage bin, der Mannschaft immer zu helfen – und ich habe die Unterstützung aus meinem Familien- und Freundeskreis", erklärte er.
Neuer hatte seine Profikarriere beim FC Schalke 04 begonnen, 2011 wechselte er mit reichlich Nebengeräuschen nach München. Dort entwickelte er sich schließlich zum wohl prägendsten Torhüter seiner Generation und feierte zahlreiche Erfolge. Unter anderem gewann er mit den Bayern zweimal die Champions League und 13-mal die Deutsche Meisterschaft.
Seine Karriere in der Nationalmannschaft hatte Neuer bereits nach der jüngsten WM beendet. Zuvor war er vom damaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann zu einem Comeback überredet worden.
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