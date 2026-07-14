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FC Bayern: Zukunft von Minjae Kim offenbar geklärt

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von Tobias Wiltschek

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Videoclip • 01:02 Min

Lange Zeit sah es so aus, als ob Minjae Kim bei den Münchnern zum Verkauf steht. Das aber soll sich mittlerweile geändert haben.

Rückt der FC Bayern München von der Idee ab, Minjae Kim im Sommer verkaufen zu wollen? Glaubt man den Informationen von "Sky", will der Rekordmeister am Innenverteidiger nun doch festhalten.

Entscheidend für die Planänderung seien demnach die starken Leistungen des Südkoreaners in der Schlussphase der vergangenen Saison. Auch innerhalb des Teams genieße der 29-Jährige, der bei der WM mit seiner Nationalelf früh ausschied, großes Ansehen, heißt es.

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Für Minjae Kim bleibt es beim FC Bayern schwer

Bei den Konkurrenten Jonathan Tah und Dayot Upamecano dürfte er es aber auch in der kommenden Saison schwer haben, sich in die Stammelf der Münchner zu spielen.

Sollte daher ein extrem gutes Angebot für ihn in nächster Zeit noch abgegeben werden, seien die Bayern wohl bereit, ihn womöglich doch noch abzugeben.

Kim kam 2023 für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel an die Isar und bestritt bislang 116 Pflichtspiele für die Bayern.

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