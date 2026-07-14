Bundesliga
FC Bayern: Zukunft von Minjae Kim offenbar geklärt
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Lennart Karl präsentiert freshen Urlaubs-Look
Videoclip • 01:02 Min
Lange Zeit sah es so aus, als ob Minjae Kim bei den Münchnern zum Verkauf steht. Das aber soll sich mittlerweile geändert haben.
Rückt der FC Bayern München von der Idee ab, Minjae Kim im Sommer verkaufen zu wollen? Glaubt man den Informationen von "Sky", will der Rekordmeister am Innenverteidiger nun doch festhalten.
Entscheidend für die Planänderung seien demnach die starken Leistungen des Südkoreaners in der Schlussphase der vergangenen Saison. Auch innerhalb des Teams genieße der 29-Jährige, der bei der WM mit seiner Nationalelf früh ausschied, großes Ansehen, heißt es.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 20:30 Uhr • Fussball
WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien live
240 MinBald verfügbar
Heute, 20:30 Uhr • Fussball
WM-Halbfinale: Frankreich - Spanien live
240 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 15.07. 20:30 • Fussball
WM-Halbfinale: England - Argentinien live
240 MinBald verfügbar
Mittwoch, 15.07. 20:30 • Fussball
WM-Halbfinale: England - Argentinien live
240 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball
Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko
150 MinBald verfügbar
Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball
Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko
150 Min
Für Minjae Kim bleibt es beim FC Bayern schwer
Bei den Konkurrenten Jonathan Tah und Dayot Upamecano dürfte er es aber auch in der kommenden Saison schwer haben, sich in die Stammelf der Münchner zu spielen.
Sollte daher ein extrem gutes Angebot für ihn in nächster Zeit noch abgegeben werden, seien die Bayern wohl bereit, ihn womöglich doch noch abzugeben.
Kim kam 2023 für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel an die Isar und bestritt bislang 116 Pflichtspiele für die Bayern.
Mehr entdecken
Bundesliga
FC Bayern holt Offensiv-Juwel zurück
Bundesliga
Wildes Gerücht: Macht dieser Wüstenklub bei Kane ernst?
Bundesliga
Bundesliga: Hamburger SV verpflichtet Mittelfeld-Talent aus Troyes
Bundesliga
Getrennte Wege: Bayern-Talent zieht es nach Spanien
Bundesliga
Bleibt Said El Mala in Köln? Das sagt der Sportchef
Bundesliga
Pyro-Vergehen: Wieder hohe Geldstrafe für den HSV
ran Fußball Bundesliga
Bundesliga-Stars setzen auf besondere Vorbereitung
Videoclip • 01:12 Min
ran Fußball
Jürgen Klopp als Bundestrainer - alles startete mit EINEM Wort
Videoclip • 02:17 Min
ran Fußball
WM 2026: Werbespot von Patriots-Stadion geht viral
Videoclip • 01:07 Min
ran Fußball
WM 2026: Fan-Prügelein bei England vs. Argentinien
Videoclip • 01:29 Min
ran Fußball
WM 2026: Haaland tanzt WM-Frust weg
Videoclip • 01:02 Min
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Lennart Karl präsentiert freshen Urlaubs-Look
Videoclip • 01:02 Min
ran Fußball
WM 2026: Mats Hummels mit Lobeshymnen über seinen Ex-Mitspieler Bellingham
Videoclip • 02:05 Min
ran Fußball
WM 2026 - Norwegen-Trainer voller stolz: "Wir sind auf dem obersten Niveau"
Videoclip • 03:38 Min
ran Fußball
WM 2026 - Thomas Tuchel wird deutlich: "Hat nichts mit Mentalität zu tun"
Videoclip • 02:17 Min
ran Fußball
WM 2026: Gregor Kobel trotz Ausscheiden der Schweiz "stolz auf die Mannschaft"
Videoclip • 01:45 Min
ran Fußball
WM 2026: Fans sauer nach Schweiz-Niederlage - "FIFA missbraucht den VAR"
Videoclip • 01:38 Min
ran Fußball
WM 2026 - Fans schießen gegen England: "Unverdientester Halbfinalist"
Videoclip • 02:07 Min