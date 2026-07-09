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FC Schalke 04 will ehemaligen DFB-Star Robin Gosens verpflichten
Veröffentlicht:von ran.de
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Der FC Schalke 04 will für die Mission Bundesliga einen ehemaligen Nationalspieler holen - der ist rein zufällig auch Schalke-Fan.
Kommt zusammen, was zusammen gehört?
Wie die "Bild" berichtet hat der FC Schalke 04 starkes Interesse an einer Verpflichtung von Robin Gosens. Der ehemalige Nationalspieler soll bei den Schalkern hoch im Kurs stehen.
Nicht nur, weil Gosens finanzierbar wäre: Der 32-Jährige ist bekennender Schalke-Fan, äußerte in der Vergangenheit oft den Wunsch, einmal für seinen Herzensverein zu spielen. Gosens stammt aus Emmerich an der Deutsch-Niederländischen Grenze in NRW - S04-Einzugsgebiet.
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FC Schalke 04: Muss Gosens auf Geld verzichten?
Demnach müsste der linke Schienenspieler jedoch auf Gehalt verzichten, wenn er in Gelsenkirchen anheuern will. Gosens' Salär bei der Fiorentina, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht, liegt bei rund einer Million Euro. Das kann sich S04 laut des Berichts nicht leisten.
Zudem arbeiten die Königsblauen offenbar auch an einer Verpflichtung von Moussa Ndiaye. Der Linksfuß war in der vergangenen Saison vom RSC Anderlecht ausgeliehen.
Laut des Berichts sollen die Schalker dem die Zusage geben, der sich zuerst für Schalke entscheidet.
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