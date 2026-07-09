FC Schalke 04 will ehemaligen DFB-Star Robin Gosens verpflichten

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Der FC Schalke 04 will für die Mission Bundesliga einen ehemaligen Nationalspieler holen - der ist rein zufällig auch Schalke-Fan.

Kommt zusammen, was zusammen gehört? Wie die "Bild" berichtet hat der FC Schalke 04 starkes Interesse an einer Verpflichtung von Robin Gosens. Der ehemalige Nationalspieler soll bei den Schalkern hoch im Kurs stehen. Nicht nur, weil Gosens finanzierbar wäre: Der 32-Jährige ist bekennender Schalke-Fan, äußerte in der Vergangenheit oft den Wunsch, einmal für seinen Herzensverein zu spielen. Gosens stammt aus Emmerich an der Deutsch-Niederländischen Grenze in NRW - S04-Einzugsgebiet.

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