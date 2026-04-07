Sky oder DAZN - wer zeigt das Spiel?
FC St. Pauli vs. FC Bayern live: Bundesliga im TV, Stream und im Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
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Videoclip • 02:28 Min
Am 29. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC St. Pauli den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Der FC Bayern München trifft im Topspiel der Bundesliga am Samstagabend um 18:30 Uhr am Millerntor auf den FC St. Pauli und reist damit in den Norden nach Hamburg.
In der Hinrunde setzten sich die Bayern im Heimspiel dank zweier später Tore mit 3:1 durch, nachdem St. Pauli schon früh in Führung gegangen war.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend.
St. Pauli vs. Bayern München live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Topspiel statt?
Wettbewerb: Bundesliga; 29. Spieltag
Datum: 11. April 2026
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Austragungsort: Millerntor-Stadion (Hamburg)
St. Pauli empfängt Bayern: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.
FC St. Pauli - FC Bayern live: Wer zeigt das Bundesliga-Topspiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Topspiel ist am Samstag um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich St. Pauli vs. Bayern im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Bayern zu Gast beim FC St. Pauli: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu St. Pauli gegen Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung vom Spiel FC St. Pauli gegen Bayern München
Begegnung: FC St. Pauli vs. FC Bayern München
Datum und Uhrzeit: 11. April 2026; 18:30 Uhr
Trainer: Alexander Blessin (FC St. Pauli), Vincent Kompany (FC Bayern München)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de