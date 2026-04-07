ran Fußball Osterpause statt Spieltag: Nick Woltemade gönnt sich Auszeit in New York Videoclip • 01:33 Min Link kopieren Teilen

Wer könnte in die Bundesliga wechseln? Welche Stars könnten das deutsche Oberhaus verlassen? Die aktuellen Transfergerüchte im Ticker.

In der Bundesliga ist das Winter-Transferfenster zwar schon längst geschlossen, Gerüchte und Spekulationen gibt es aber weiterhin reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 7. April, 17:08 Uhr: Premier-League-Giganten mischen wohl bei El Mala mit +++ Die Zahl der Interessenten für Said El Mala nimmt offenbar immer weiter zu. Neben Brighton & Hove Albion mischen laut der "Sport Bild" auch der FC Chelsea und Newcastle United im Rennen um den Shootingstar des 1. FC Köln mit. Allerdings ist der Stand bei beiden Klubs unterschiedlich. Chelsea sei zwar interessiert, habe aber noch kein offizielles Angebot abgegeben. Newcastle hingegen soll bereits bei der Familie des U21-Nationalspielers, die El Mala berät, vorstellig geworden sein. Allerdings sei die Antwort für die "Magpies" eher negativ gewesen, demnach tendiere El Mala zu einem Wechsel nach Brighton. Das wiederum soll angeblich bei den Kölnern nicht so gut ankommen, weil der Klub lieber an einen größeren und zahlungsfreudigeren Klub verkaufen wolle. El Malas Mutter habe den Verantwortlichen des FC deshalb signalisiert, auch für andere Interessenten offen zu sein. Brighton ist jedoch klar am weitesten und soll schon ein schriftliches Angebot an El Mala geschickt haben, das die Familie wohl auch annehmen würde. Köln erhofft sich dem Bericht zufolge eine Ablösesumme von mindestens 50 Millionen Euro, Brighton biete aktuell 35 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni. Der Bundesligist will die Einnahmen nutzen, um den Kader im Sommer schlagkräftig zu verbessern.

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+++ 6. April, 22:35 Uhr: Schafft Deniz Undav beim VfB Historisches? +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zuletzt mit seinem Umgang mit Deniz Undav für Irritationen gesorgt. Bei seinem Klub VfB Stuttgart weiß man, was man an dem Stürmer hat. Deshalb könnte der Publikumsliebling bald zum absoluten Top-Verdiener aufsteigen und in Stuttgart so viel wie noch kein Spieler vor ihm verdienen. Wie "Sky" berichtet, soll Undav für eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags sechs Millionen Euro pro Jahr fordern. Das wäre beim VfB ein Novum. Aktuell erhält er angeblich 4,5 Millionen Euro, was ihn schon jetzt zum Top-Verdiener machen soll. Beim VfB wissen sie aber, dass Undav liefert und welchen Stellenwert er auch bei den Fans genießt. In 39 Pflichtspielen kommt er in dieser Saison auf 23 Tore und 13 Vorlagen – starke Zahlen und damit starke Argumente. Die Konkurrenz schläft allerdings nicht. Wie es heißt, soll es Interessenten aus dem In- und Ausland geben, falls die Verhandlungen scheitern sollten. Konkret genannt wird zum Beispiel Bayer Leverkusen. Aber: Undav kann sich eine Vertragsverlängerung angeblich gut vorstellen.

+++ 6. April, 18:59 Uhr: Eintracht Frankfurt offenbar an Bayern-Talent interessiert +++ Noël Aséko ist derzeit vom FC Bayern München an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen, im Sommer wird der 20-Jährige an die Säbener Straße zurückkehren - oder auch nicht. Denn der defensive Mittelfeldspieler soll laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg bei Eintracht Frankfurt auf der Wunschliste stehen. Bei den Hessen könnte Aséko Nachfolger von Hugo Larsson und Mo Dahoud werden, die die Eintracht im Sommer verlassen könnten. Spannend: Bisher wurde den Frankfurtern ein großes Interesse an Kennet Eichhorn von Hertha BSC nachgesagt. Der 16-Jährige soll nun aber eines der wichtigsten Transferziele des FC Bayern sein. Sollte Eichhorn nach München wechseln, würde Aséko möglicherweise für die Eintracht frei. Bedarf im defensiven Mittelfeld haben die Frankfurter auf jeden Fall, weshalb das Bayern-Talent eine realistische Option sein könnte.

+++ 2. April, 18:43 Uhr: Brandt und Goretzka zukünftig beim selben Verein? +++ Sowohl Julian Brandt als auch Leon Goretzka verlassen im Sommer ihre jeweiligen Vereine nach langer Zeit ablösefrei. Laut "Fußball Transfers" und "Fanatik" sollen die beiden Bundesligastars großes Interesse bei einem Verein im Ausland geweckt haben. Der türkische Spitzenklub Fenerbahce habe demnach beide Spieler auf dem Zettel. Immerhin kennt Goretzka Trainer Domenico Tedesco noch aus Schalke-Zeiten. Er könnte die Position von Edson Álvarez übernehmen, der den Klub im Sommer Richtung England verlassen wird. Bei Brandt reiht sich der türkische Verein in eine lange Liste von potenziellen Interessenten ein. Neben der AS Roma und Arsenal soll sich auch der Ex-Klub des 29-Jährigen, Bayer Leverkusen, interessiert zeigen. Beide Nationalspieler müssten jedenfalls damit rechnen, dass ihr Gehalt am Bosporus nicht vergleichbar mit Bundesliga-Summen sein wird.

+++ 2. April, 17:21 Uhr: Topklubs aus der Serie A sollen Union-Star Derrick Köhn umwerben +++ Für Derrick Köhn könnte es wohl nur ein Jahr nach seinem dauerhaften Wechsel zu Union Berlin schon wieder einen Wechsel geben. Wie die "Bild" berichtet, soll es vor allem aus Italien großes Interesse am 27-Jährigen geben. Demnach buhlen angeblich Juventus Turin und die AS Rom um den Linksverteidiger, der zuletzt mit Ghanas Nationalmannschaft auch gegen Deutschland gespielt hat und das Tor der "Black Stars" bei der 1:2-Niederlage vorbereitete. Der gebürtige Hamburger soll einen Wechsel im Sommer durchaus in Betracht ziehen, wie es im Bericht heißt. Auch, um seinem Ziel näherzukommen, international zu spielen. "Mein großer Traum ist es, mit Union in Europa zu spielen", sagte Köhn zuletzt im Winter noch. Bei den Berlinern sieht es aber aktuell nicht unbedingt danach aus, als würde sich die Baumgart-Elf für Europa qualifizieren. Besser sind die Aussichten möglicherweise bei den angeblichen Köhn-Interessenten Juventus und der Roma. Köhns Vertrag bei den Köpenickern läuft noch bis zum Sommer 2029.

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+++ 1. April, 17:55 Uhr: Köln legt wohl Preisschild für Shootingstar Said El Mala fest +++ Der 1. FC Köln hat Shootingstar Said El Mala laut "SportBild" wohl ein Preisschild verpasst. Demnach soll der U21-Nationalspieler nur ab einer Ablösesumme von 50 Millionen Euro verkauft werden. Immerhin habe Köln einen sehr wirksamen Hebel in Form des Vertrages von El Mala. Dieser läuft noch langfristig bis 2030 und soll keine Ausstiegsklausel beinhalten. Entsprechend müsste eine mögliche Ablösesumme frei verhandelt werden. Allerdings heißt es im Bericht auch, dass die festgelegte Schmerzgrenze der Kölner als Gesamtpaket zu verstehen sei. Also wäre zum Beispiel auch ein Deal möglich mit 45 Millionen Euro Ablöse und obendrauf leicht erreichbare Boni, sodass Köln am Ende auf die geforderten 50 Millionen Euro kommen würde. Für den bislang immer wieder genannten Interessenten Brighton könnte diese vermeintliche Schmerzgrenze möglicherweise das Aus im Werben um El Mala bedeuten. Die Engländer sollen zuletzt 30 Millionen Euro Ablöse für den 19-Jährigen geboten haben, was der FC aber ablehnte.

+++ 29. März, 14:57 Uhr: FC Barcelona offenbar an Fisnik Asllani interessiert +++ Stürmer Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim hat offenbar das Interesse des FC Barcelona auf sich gezogen. Das bestätigte Ayman Dahmani, Mitarbeiter der Berateragentur ROGON, bei der auch Asllani unter Vertrag steht. "Der FC Barcelona hat im Moment ernsthaftes Interesse. Es gab Kontakt mit den Katalanen", wird Dahmani vom arabischen Nachrichtendienst "Erem News" zitiert. Bereits in der Vergangenheit hatte Asllani Barca als seinen Traumklub bezeichnet. Asllani, der am Dienstag mit dem Kosovo gegen die Türkei um die WM-Teilnahme spielt, kommt in der laufenden Saison auf 15 Torbeteiligungen in der Bundesliga. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft bis 2029. Wie Dahmani in diesem Zusammenhang klarstellte, werde sein Klient die Kraichgauer nur verlassen, wenn ein interessierter Klub die Ausstiegsklausel zahlt. Diese soll angeblich bei 30 Millionen Euro liegen. Auch dem FC Bayern München und Borussia Dortmund wurde zuletzt Interesse an Asllani nachgesagt.

+++ 28. März, 16:29 Uhr: Chelsea-Juwel Acheampong wohl weiterhin im Bayern-Fokus +++ Der FC Bayern München soll wohl weiterhin an Chelsea-Talent Josh Acheampong interessiert sein. Laut "Bild" gilt der 19-Jährige als Kandidat für einen Sommer-Transfer, um beim deutschen Rekordmeister die Rechtsverteidiger-Position zu verstärken. Zwar soll eigentlich Feyenoord-Profi Givario Read der Wunschkandidat sein, am ebenfalls 19-Jährigen sollen aber zahlreiche Topklubs dran sein. Daher gilt Acheampong dem Bericht nach als erste Bayern-Alternative zum Rotterdamer Youngster. Acheampong soll auch schon im Winter Thema an der Säbener Straße gewesen sein, der Vertrag des Talents beim FC Chelsea läuft noch bis zum Sommer 2028. In der Premier League kam Acheampong für die Londoner in der laufenden Saison schon zu zwölf Einsätzen.

+++ 26. März, 19:05 Uhr: FC Bayern denkt wohl über DFB-Keeper nach +++ Wie sieht der Torwart-Kader des FC Bayern in der kommenden Saison aus? Laut "Bild" zieht der Rekordmeister einen Transfer von Oliver Baumann in Erwägung, sollte Manuel Neuer sich im Sommer dazu entscheiden, seine Karriere zu beenden. Demnach hat der FCB eine Liste mit einer Reihe an Keepern, die hinter Jonas Urbig als Nummer zwei agieren könnten – und der 35-jährige Baumann ist einer von ihnen. Ob der Hoffenheimer, der auch in der deutschen Nationalmannschaft das Tor hütet, sich auf eine Rolle als Ersatztorwart einlassen würde, bleibt allerdings abzuwarten.

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