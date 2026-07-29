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Felix Nmecha fordert: BVB-Profis müssen zu "Killern" werden

Veröffentlicht:

von SID

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DFB-Team - Dreesen mit Botschaft an Klopp: "Keine Arroganz, Tatsache"

Videoclip • 02:34 Min

Die neue Bundesligasaison beginnt in wenigen Wochen. BVB-Profi Felix Nmecha hat dafür bereits konkrete Pläne.

Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha will in der kommenden Saison eine noch wichtigere Rolle bei Borussia Dortmund einnehmen. Er wolle "sehr viel Verantwortung in der Mannschaft übernehmen", sagte der Mittelfeldspieler im Interview mit "Sky".

Durch die WM sei er nun "mehr Leuten" bekannt, er sei aber schon in der Vorsaison einer der "Leiter" beim BVB gewesen: "Ich versuche, diese Rolle anzunehmen und das so gut wie möglich zu machen."

Nach einer Spielzeit ohne Titel müsse das Ziel sein, "in jedem Pokal und auch in der Saison" zu gewinnen. "Ich weiß für mich selbst und auch als Mannschaft, dass wir nicht einfach nur da sind, um mitzuspielen", sagte Nmecha.

Damit dies gelinge, müssten alle im Team "einfach ein bisschen mehr Killer" werden.

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Nmecha: BVB braucht weniger Unentschieden

Anders als in der Vorsaison gehe es darum, wichtige Spiele zu "töten" und "nicht wieder so viele Unentschieden" zu holen. "Das wird einen riesigen Unterschied machen", kündigte Nmecha an.

"Wenn wir das in dieser Saison besser machen, haben wir eine sehr gute Chance."

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