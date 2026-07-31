Jamal Musiala: Galatasaray reagiert auf Transfergerüchte um Star des FC Bayern

17:30 SAT.1 Bayern Musiala erneut operiert: Bayern-Star Ende August zurück? Videoclip • 22 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Galatasaray spricht im Zusammenhang mit Meldungen über einen Wechsel des Bayern-Stars nach Istanbul von Täuschungsmanövern.

Der türkische Rekordmeister Galatasaray hat die anhaltenden Spekulationen um eine mögliche Verpflichtung von Nationalspieler Jamal Musiala entschieden zurückgewiesen. FC Bayern: News und Gerüchte im Ticker "Die Behauptungen, der Profifußballer Jamal Musiala würde zu Galatasaray wechseln, sind unwahr", hieß es in einer Stellungnahme des Klubs aus Istanbul am Freitag: "Dass diese nachweislich unwahren Behauptungen hartnäckig aufrechterhalten werden, ist ein Versuch, die öffentliche Meinung zu täuschen und die Transferbemühungen unseres Vereins zu diskreditieren."

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