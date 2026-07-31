Transfermarkt
Jamal Musiala: Galatasaray reagiert auf Transfergerüchte um Star des FC Bayern
Veröffentlicht:von SID
17:30 SAT.1 Bayern
Musiala erneut operiert: Bayern-Star Ende August zurück?
Videoclip • 22 Sek • Ab 12
Galatasaray spricht im Zusammenhang mit Meldungen über einen Wechsel des Bayern-Stars nach Istanbul von Täuschungsmanövern.
Der türkische Rekordmeister Galatasaray hat die anhaltenden Spekulationen um eine mögliche Verpflichtung von Nationalspieler Jamal Musiala entschieden zurückgewiesen.
"Die Behauptungen, der Profifußballer Jamal Musiala würde zu Galatasaray wechseln, sind unwahr", hieß es in einer Stellungnahme des Klubs aus Istanbul am Freitag: "Dass diese nachweislich unwahren Behauptungen hartnäckig aufrechterhalten werden, ist ein Versuch, die öffentliche Meinung zu täuschen und die Transferbemühungen unseres Vereins zu diskreditieren."
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin
120 MinBald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball
Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 01.08. 16:00 • Fussball
Regionalliga: BFC Dynamo – BSG Chemie Leipzig im Livestream
120 Min
Jamal Musiala hat einen Vertrag beim FC Bayern bis 2030
Musiala ist bis 2030 an den FC Bayern gebunden. Die Münchner hatten ihm zuletzt mehrmals öffentlich versichert, ihn auf seinem Weg zurück zu alter Stärke nach der schweren Verletzung vor einem Jahr unterstützen zu wollen. Musiala habe "ein bisschen die Leichtigkeit verloren, es fehlen die magischen Momente. Aber das wird kommen, da sind wir zu 100 Prozent sicher", sagte Sportvorstand Max Eberl.
Galatasaray, der Klub von Ilkay Gündogan und Leroy Sané, sprach von "gezielt" gestreuten Gerüchten. "Es ist bemerkenswert, dass die Personen und Medien, die diese Spekulationen verbreiten, bereits in der vergangenen Saison mit ähnlichen, unwahren Behauptungen an die Öffentlichkeit getreten sind", hieß es weiter. An die Fans gerichtet erklärte der Klub, diese mögen "sich ausschließlich auf die offiziellen Erklärungen unseres Vereins" stützen und derlei Gerüchten "keine Beachtung" schenken.
Mehr Fußball-News
Mit Legende: So intensiv bereitet sich Zverev auf die Hartplatzsaison vor
Fußball
Top-Lösung! Ex-Bundesliga-Trainer wird Klopps Nachfolger
WM
Kommentar: Infantino-Gegner müssen jetzt die Chance zum Wechsel nutzen
WM
Droht Argentiniern Sperre für die WM 2030?
Bundesliga
Eberl bestätigt: Olise lehnte Bayern-Angebot ab
"Kann nicht tatenlos zusehen": Infantino-Berater tritt zurück