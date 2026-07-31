ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Hoeneß über Eberl: "Bleibt zu 100 Prozent" Videoclip • 01:56 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

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+++ 31. Juli, 07:50 Uhr: Bleibt der FC Bayern auf Transfer-Flop Bryan Zaragoza sitzen? +++ Der FC Bayern möchte Transfer-Flop Bryan Zaragoza gerne loswerden, der Offensivmann hat aktuell jedoch wohl andere Pläne. Wie "Sky Sport" berichtet, hat sich Zaragoza bisher nicht aktiv mit einem Abgang aus München beschäftigt und auch noch keine Gespräche mit neuen Klubs geführt. Viel mehr hatte er zuletzt die Absicht, sich für Spielminuten unter Vincent Kompany zu beweisen. Dies ist für die Münchner jedoch keine Option, was Sportvorstand Max Eberl auf der Vorstellungs-Pressekonferenz von Neuzugang Nathaniel Brown deutlich klargemacht hat. "Wenn sie bleiben, wissen sie, dass sie keine Rolle spielen", sagte er am Mittwoch und meinte damit neben Zaragoza auch die weiteren Verkaufskandidaten Joao Palhinha und Sacha Boey. Dem Bericht nach gibt es weiterhin Interesse an Zaragoza aus dessen spanischer Heimat. Angesichts des hohen Gehalts und seiner anhaltenden Knieverletzung scheint ein Verkauf derzeit jedoch unwahrscheinlich, realistischer ist eine erneute Leihe. In München hat der 24-Jährige, der 2024 als Wunschspieler von Sportdirektor Christoph Freund an die Isar kam, noch bis 2029 Vertrag. Insgesamt lief er nun neunmal für den Rekordmeister auf.

+++ 27. Juli, 07:15 Uhr: Galatasaray verbreitet Musiala-Statement +++ Rund eine Woche ist es her, da machte in der Türkei ein überraschendes Gerücht die Runde. Die Zeitung "Hürriyet" eine der auflagenstärksten des Landes, hatte berichtet, Bayern-Superstar Jamal Musiala sei Galatasaray Istanbul von Beratern zur Leihe angeboten worden. Eine Schlagzeile, die für viel Aufsehen sorgte. Nun hat sich der Klub von Cheftrainer Okan Buruk öffentlich zu der Thematik geäußert. In türkischen Medien ließ der Verein ein Statement verbreiten. Darin steht geschrieben: "Die Meldung, dass unser Verein eine Einigung mit Jamal Musiala und dem FC Bayern München erzielt habe, entspricht nicht der Wahrheit. Dies wird hiermit zur Kenntnis der Öffentlichkeit gebracht." Übrigens: Auch die Zeitung "Hürriyet" veröffentlichte die Mitteilung. FC Bayern München: Lasst Jamal Musiala endlich in Ruhe! Ein Kommentar

+++ 25. Juli, 22:14 Uhr: Bayern-Sportdirektor Christoph Freund äußert sich zu Olise-Gerüchten +++ Am Rande der Testspiel-Niederlage bei Wehen Wiesbaden (1:2) hat sich Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund auch zu den Wechsel-Gerüchten rund um Michael Olise geäußert. "Das ist für uns gar kein Thema. Wir freuen uns, wenn Michael aus dem Urlaub zurückkommt. Er wird in dieser Saison eine wichtige Rolle beim FC Bayern spielen - wie letztes Jahr auch schon", erklärte der Österreicher. Der französische Nationalspieler Olise wird derweil seit einiger Zeit als absoluter Wunschspieler von Real Madrid gehandelt. Auch der 24-Jährige soll sich laut Medienberichten einen Wechsel zu den "Königlichen" vorstellen können. Wie wiederum die "Bild" berichtet, sollen die Madrilenen zwar erkannt haben, dass es keine Möglichkeit geben würde, den Flügelstürmer im Sommer 2026 zu holen, allerdings sei es im Verlaufe des Transfer-Sommers immer noch denkbar, dass in dieser Causa eben doch nicht das letzte Wort gesprochen sei und ein Olise-Deal vielleicht doch realisierbar ist. Auch interessant: FC Bayern München: Michael Olise vor Transfer? Real Madrid hat wohl Entscheidung getroffen

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+++ 25. Juli, 18:28 Uhr: Reschke meint - bei dieser Olise-Ablöse könnte Bayern schwach werden +++ Bayern-Star Michael Olise wird wohl aktuell sehr intensiv von Real Madrid umworben. Zwar betonten die Münchner zuletzt immer wieder, dass Olise nicht zum Verkauf stehe, doch der ehemalige FCB-Manager Michael Reschke kennt die Mechanismen des Geschäfts. Der 68-Jährige sagte bei "Absolut Fußball", dass er denke, die mögliche Schmerzgrenze des FCB bei Olise liege "deutlich über 150 Millionen Euro". Dann müsse beim Rekordmeister "das Für und Wider deutlich abgewogen werden – und irgendwann wird dann aus einem Nein ein Vielleicht und am Ende doch eventuell auch Ja". Spanische Medien berichteten zuletzt aber, dass auch diese Summe nicht reichen würde, sondern die tatsächliche Münchner Schmerzgrenze sogar bei 200 Millionen Euro liegen soll. Nicht zuletzt deshalb sieht Reschke seinen früheren Arbeitgeber bei der Causa Olise durchaus in einer komfortablen Ausgangslage. "Der FC Bayern besitzt auf jeden Fall ein sehr starkes Blatt in einem Poker. Und diese Situation haben sie sich durch den klugen, frühzeitigen Transfer von Olise verdient", sagte Reschke. Reschke arbeitete lange auf Management-Ebene im deutschen Profifußball und gestaltete die Transferstrategie mehrere großer Klubs mit, darunter Bayer Leverkusen, Schalke 04 und beim FC Bayern. Inzwischen hat er eine eigene Berateragentur.

+++ 24. Juli, 07:59 Uhr: Dante lobt Bayern-Entwicklung unter Kompany +++ Elf Jahre nach seinem Abschied als Spieler ist Dante zum FC Bayern zurückgekehrt. Der 42-jährige Brasilianer übernimmt die zweite Mannschaft und wird zusätzlich die U19 in der UEFA Youth League betreuen. Bei seiner Rückkehr fiel ihm vor allem ein Wandel im Umgang mit Talenten auf. Unter Trainer Vincent Kompany würden Nachwuchsspieler heute deutlich stärker gefördert als zu seiner aktiven Zeit beim Rekordmeister. "Er hat Bock, junge Spieler zu entwickeln und sie spielen zu lassen", sagte Dante in einer Medienrunde. "Ich habe Bayern nicht so kennengelernt. Die jungen Spieler hatten damals nicht so viele Chancen, wie sie bei Vinnie jetzt haben." Dante sieht es als zentrale Aufgabe, diesen Weg fortzuführen. Ergebnisse in der Regionalliga stehen für ihn nicht an erster Stelle. "Mein Hauptziel hier ist es, die Jungs zu entwickeln", erklärte der frühere Innenverteidiger. Sein Wunsch: "Ich hoffe, dass ich eine gute Arbeit mit den jungen Spielern mache und Vinnie noch mehr von ihnen spielen lässt." Dafür will er seine Mannschaft auch im Trainingsalltag möglichst nah an die Methoden der Profis heranführen. Mit Kompany stehe er bereits in engem Austausch: "Wir sprechen immer am Telefon und ich habe ihn zwei-, dreimal getroffen." Die Rückkehr nach München kam durch einen Kontakt mit Sportvorstand Max Eberl zustande, den Dante noch aus gemeinsamen Gladbacher Zeiten kennt. Bei einem Treffen habe er seinen Wunsch geäußert, Trainer zu werden. "Da habe ich Max gesagt: 'Treffen wir uns, trinken wir einen Kaffee oder so.'" Aus den Gesprächen entwickelte sich schließlich die Idee einer Zusammenarbeit. Besondere Vorfreude verspürt der neue Bayern-Coach bereits auf die Duelle mit dem TSV 1860 München. Den Termin des ersten Derbys kennt er auswendig. "17. Oktober, das weiß ich", sagte Dante lachend. Die Bedeutung dieser Partien habe er schnell zu spüren bekommen: "Nach unserem ersten Freundschaftsspiel haben uns unsere Fans begrüßt und gleich gerufen: 'Derby! Derby!' Solche Spiele haben mehr Emotion, mehr Adrenalin." Für seine Trainerlaufbahn will sich Dante derweil an drei prominenten Vorbildern orientieren: "Gutes von Pep, Gutes von Jupp, Gutes von Favre. Daraus muss ich die Identität von Dante als Trainer aufbauen."

+++ 23. Juli, 19:36 Uhr: Ex-Spurs-Coach Sherwood befeuert Gerüchte um Kane +++ Gibt Harry Kane noch einmal ein Comeback bei seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur? Geht es nach Ex-Spurs-Coach Tim Sherwood, ist dieses Szenario nun wieder etwas wahrscheinlicher geworden. "Harry Kane möchte in die Premier League zurückkehren, zu einem Verein, der Titel gewinnen kann", sagte Sherwood bei "GB News". Zuversichtlich macht Sherwood dabei die bisherige Spurs-Kaderplanung im Sommer 2026 und auch das Engagement von Coach Roberto De Zerbi bei den Londonern. "Das Geld, das sie ausgegeben haben, gefällt mir, und ich mag die Spieler, die sie geholt haben, aber sie müssen das jetzt auch auf dem Platz umsetzen und für Tottenham Leistung bringen", sagte Sherwood rückblickend darauf, dass die Spurs in der Vorsaison beinahe abgestiegen wären und nun einen Umbruch einleiten. "Wenn sich die Dinge zum Besseren wenden und sie in der nächsten Saison tatsächlich auf Champions-League-Fußball hinarbeiten, dann will Harry, wenn er bereit ist zurückzukommen, auch in der Champions League spielen", blickt der ehemalige Tottenham-Trainer voraus, "ich würde Tottenham Hotspur nicht ausschließen. Ganz bestimmt nicht." Die Spurs haben bislang unter anderem Sandro Tonali aus Newcastle geholt, ebenso Mateus Fernandes von Absteiger West Ham und Jan Paul van Hecke von Brighton. Zudem kam Routine für die Abwehr mit dem Argentinier Marcos Senesi aus Bournemouth sowie Andrew Robertson vom FC Liverpool.

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