Tennis
Alexander Zverev: Training mit Nadal - so intensiv bereitet er sich auf die Hartplatzsaison vor
Veröffentlicht:von SID
ran Mehr Sport
Alexander Zverev kassiert Millionen - so teuer ist sein Profi-Alltag
Videoclip • 01:43 Min
Alexander Zverev will weiterhin auf höchsten Niveau liefern. Nun bereitet er sich mit Toni und Rafael Nadal auf die nächste Herausforderung vor.
Alexander Zverev hat in Vorbereitung auf die Hartplatzsaison wieder mit Toni Nadal zusammengearbeitet. "Er war mir eine große Hilfe", sagte der French-Open-Sieger nach Abschluss seines zehntägigen Trainingsblocks in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca: "Toni verbringt viel Zeit mit uns auf dem Platz, und Rafa ist auch ein paar Mal vorbeigekommen."
Tennis: Canadian Open in Montreal im TV, Livestream und Ticker - Top-Favorit Zverev vor dem Turniersieg?
Nächste Livestreams
- Bald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin
120 MinBald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Testspiel live: Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 01.08. 14:00 • Fussball
Regionalliga: 1. FC Schweinfurt - TSV 1860 München im Livestream
120 Min
Zverevs Austausch mit Rafael Nadal
Schon im vergangenen Jahr hatte der Tokio-Olympiasieger nach seinem enttäuschenden Erstrunden-Aus in Wimbledon gemeinsam mit dem früheren Erfolgscoach und Onkel von Rafael Nadal trainiert. Anschließend war über eine langfristige Zusammenarbeit spekuliert worden, doch dazu kam es nicht.
Neben den Sessions mit dem Onkel zeigte sich Zverev in diesem Jahr auch vom Austausch mit dem 22-maligen Grand-Slam-Gewinner Rafael Nadal begeistert. "Es ist immer sehr interessant, seine Meinung zu meinem Spiel zu hören. Ich spiele schon seit zehn Jahren gegen Rafa, daher ist es äußerst wertvoll, seine Sichtweise darauf zu hören, was ich gut mache und was ich noch verbessern kann", sagte der Weltranglistenzweite: "Ich möchte mich weiterhin jeden Tag verbessern, daher war es eine enorme Hilfe, sie an meiner Seite zu haben."
Mit seinem ersten Major-Triumph in Paris und dem erstmaligen Einzug in das Finale von Wimbledon sei 2026 bislang "ein gutes Jahr, aber die Saison ist noch nicht vorbei", sagte Zverev: "Bald steht die Nordamerika-Tour an, mit zwei Masters-1000-Turnieren und einem sehr wichtigen Grand-Slam-Turnier." Das Training auf Mallorca solle Zverev dabei helfen, "um mich auf diese Herausforderung vorzubereiten", damit er sein "bestes Tennis" zeigen könne.
Ab Sonntag startet Zverev als Topfavorit beim Masters in Montreal. Vor den US Open (ab 30. August) tritt der 29-Jährige zudem beim 1000er-Event in Cincinnati an.
Auch interessant: Alexander Zverev ist nach Absagen von zwei Tennis-Superstars Favorit bei Traditionsturnier
Mehr Tennis-News
Tennis
Heikles Thema: Zverev von Trash-TV genervt
Tennis
Zverev über umstrittenem Show-Turnier: "Freue mich riesig"
Tennis
Zverev enthüllt Millionen-Kosten als Tennis-Profi
ATP
Tennis - Alexander Zverev: Diese Turniere spielt die deutsche Nummer eins noch im Jahr 2026
Wimbledon
Tennis-Star mit Diabetes: Was die Erkrankung für Zverev bedeutet
ATP
Alexander Zverev: Preisgeld 2026 - Tennis-Star kassiert zehnmal so viel wie Boris Becker