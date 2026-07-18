Nick Woltemade trainiert bei seinem Ex-Verein mit - das steckt dahinter

Nick Woltemade zurück bei seinem ersten Profiverein: Nach dem WM-Aus trainiert der Newcastle-Stürmer auf dem Trainingsgelände von Werder Bremen.

Ist das nicht ... Nick Woltemade?

So mancher Beobachter des Trainings von Werder Bremen dürfte sich am Donnerstag verwundert die Augen gerieben haben. Aber ja, das war wirklich der deutsche Fußball-Nationalspieler, der da am Osterdeich übte. Eine mögliche Rückkehr des 24-Jährigen zu seinem ersten Profiverein ist aber selbstredend kein Thema.

Woltemade nutzt seinen WM-Urlaub vielmehr zu einem Besuch in seiner Heimatstadt - und hält sich dort beim SV Werder fit. Allerdings nicht bei den Bundesliga-Profis, sondern auf einem Nebenplatz mit den Co-Trainern der U19, wie die Deichstube berichtete. Werder und Woltemade zeigten Fotos der Einheit im Netz.