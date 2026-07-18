Regionalliga Bayern
TSV 1860 München reicht neues Logo ohne dem Löwen auf der Brust ein - das ist der Grund
Aktualisiert:von ran.de
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1860 München: Neues Logo spaltet die Fans
Videoclip • 01:28 Min
Der TSV 1860 München wird in der kommenden Saison nicht mit seinem bisherigen Logo auflaufen. Der Verein hat beim BFV ein altes Logo eingereicht, dass nun auf dem neuen Trikot aufgedruckt sein soll.
Der TSV 1860 München hat ein neues Logo für den Spielbetrieb in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern eingereicht. Dabei handelt es sich um ein altes Logo, das der Verein schon von 1899 bis 1911 benutzt hatte.
Vor kurzem hatte der Verein zudem angekündigt, dass das Münchner Unternehmen "Societas" der neue Trikotsponsor werde.
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Der Grund für die Logoänderung: Die Merchandising-Rechte des Vereins - unter anderem das traditionelle Logo der Sechziger - gehören weiterhin der Firma von Hasan Ismaik. Zwar hat der e.V. die Rechte des Logos, darf dieses allerdings nicht für kommerzielle Zwecke - wie beispielsweise Trikotverkäufe - nutzen.
Ein Detail sorgt bei den vielen Anhängern besonders für Wehmut. Die Münchner werden in der kommenden Saison nicht mehr mit ihrem identitätsstiftenden Wappentier, dem Löwen, auf der Brust auflaufen!
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