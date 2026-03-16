"Ganz bitter": Saisonaus für Werders Malatini

Werder Bremen muss im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga ohne Innenverteidiger Julian Malatini um den Klassenerhalt kämpfen. Wie der abstiegsbedrohte Tabellen-15. am Montag bekanntgab, zog sich Malatini bei der Niederlage im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 (0:2) am Sonntag einen Riss der Syndesmose im linken Sprunggelenk zu, der für ihn das Saisonaus bedeutet. Das habe eine MRT-Untersuchung ergeben.

"Das ist nicht nur für Werder, sondern auch vor allem für Julian persönlich ganz bitter", sagte Werder-Trainer Daniel Thioune: "Er war gerade wirklich gut drin." Malatini hatte sich gegen Mainz zu Beginn der zweiten Hälfte bei einer Abwehraktion verletzt und musste in der 55. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Mick Schmetgens ins Spiel und damit zu seinem Bundesligadebüt.

Für Malatini war der Startelfeinsatz gegen Mainz der vierte in den vergangenen acht Partien, nachdem er in der Hinrunde auch verletzungsbedingt nur in drei Spielen auf dem Platz gestanden hatte. Insgesamt absolvierte der 24 Jahre alte Argentinier in der laufenden Saison elf Pflichtspiele für Werder.