Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Fußball

FC Bayern München: Michael Olise vor Wechsel? Real Madrid legt sich offenbar fest

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

FC Bayern: Boateng schmeißt Olise aus Münchner Luxus-Villa

Videoclip • 01:13 Min

Michael Olise und Real Madrid: Beim FC Bayern sorgt das Thema offenbar weiter für Aufmerksamkeit. Nun haben sich die Königlichen offenbar festgelegt.

Die Causa Michael Olise sorgt seit Monaten für Furore. Angeblich soll der Offensivspieler des FC Bayern mit einem Wechsel zu Real Madrid kokettieren.

Zuletzt hieß es sogar, Frankreich-Kapitän Kylian Mbappe wolle seinen "Kumpel" Olise zu den Königlichen locken und dieser habe seinen Nationalmannschafts-Teamkollegen bereits gesagt, dass er in die spanische Hauptstadt wechseln würde.

Doch daraus wird nun offenbar doch nichts. Wie Fabrizio Romano schreibt, wolle man bei Real die guten Beziehungen zum FC Bayern nicht gefährden und nimmt deshalb Abstand von einer Verpflichtung.

Kommende Livestreams bei Joyn

  • Jetzt live

    Jetzt live • Radsport

    Tour de France im Livestream: 20. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    330 Min

    Jetzt live

    Jetzt live • Radsport

    Tour de France im Livestream: 20. Etappe

    Verfügbar auf Joyn

    330 Min

  • Gleich live

    Live in 35 Minuten • Motorsport

    DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Gleich live

    Live in 35 Minuten • Motorsport

    DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Heute, 15:00 Uhr • Motorsport

    GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    80 Min

    Bald verfügbar

    Heute, 15:00 Uhr • Motorsport

    GT4: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    80 Min

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: Olise-Abgang war wohl nie Thema

Sportvorstand Max Eberl sagte im März noch, dass man beim Franzosen "ganz entspannt" sei. Er besitzt noch einen Vertrag bis 2029.

Bereits vor der WM gab Real Madrid ein offizielles Statement heraus, dass man kein Interesse an einer Verpflichtung von Olise habe und man hervorragende Beziehungen nach München pflege.

Zuletzt hieiß es, Bayern habe sogar bereits einen Backup-Plan und ein Auge auf Bradley Barcola geworfen, um Olise zu ersetzen. Dieser sollte jetzt aber nicht mehr nötig sein.

Dir gefallen ran-News?

Mehr Bundesliga-News