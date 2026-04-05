ran Fußball FC Bayern: Neuer bei 100% - beide Keeper wieder bereit? Videoclip • 03:36 Min Link kopieren Teilen

Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt der SC Freiburg den FC Bayern. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Nach der Länderspielpause gastieren die Bayern beim Tabellenachten SC Freiburg. Der Rekordmeister hat fast doppelt so viele Punkte wie das Team von Julian Schuster. Bundesliga: SC Freiburg vs. FC Bayern am 04. April ab 15:30 Uhr im Liveticker Vor der Bundesligapause hatte Bayern Union Berlin mit 4:0 abgefertigt. Freiburg schlug St. Pauli mit 2:1. Zwar hat Freiburg dreizehn Punkte Abstand auf einen Relegationsplatz, aber dafür sind es auch neun Punkte bis zum ersten europäischen Rang. In der Hinrunde gewannen die Bayern souverän 6:2. ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.

Update, 17:46 Uhr: 2:3 Endstand Dem FC Bayern reichen rund 20 dominante Minuten, um eine Freiburger 2:0-Führung doch noch in einen 3:2-Sieg zu drehen! Das ist wirklich extrem bitter für die Breisgauer, die über 70 Minuten eine nahezu perfekte Leistung gegen den Rekordmeister zeigten und völlig zu Recht auf den Überraschungssieg zusteuerten. Doch die Münchner legten namhaft von der Bank nach, erhöhten den Druck immer mehr und bewiesen große Moral. Ein Bischof-Doppelpack aus der Distanz sorgte zunächst mit Beginn der Nachspielzeit für den Ausgleich. Die Gäste hatten aber noch nicht genug, machten weiter Druck und belohnten sich für ihre Moral sogar noch mit der letzten Aktion mit dem Sieg.

- Anzeige -

- Anzeige -

Update, 16:24 Uhr: 0:0 zur Pause Mit einem torlosen Unentschieden geht es im Duell zwischen Freiburg und Bayern in die Kabinen. Die Hausherren zeigten im ersten Abschnitt wirklich eine klasse Leistung, bereiteten dem Tabellenführer gehörige Probleme und hatten durch Treu sogar die größte Chance des Spiels. Da der Außenverteidiger die Möglichkeit auf die Führung in der 15. Minute allerdings liegen ließ, fehlen in einem trotzdem unterhaltsamen Spiel nach dem ersten Durchgang noch die Tore. Während Schuster mit dem Auftritt seines Teams höchst zufrieden sein dürfte, wird Kompany sicherlich mehr Gesprächsbedarf haben und möglicherweise bereits über Wechsel nachdenken.

Update, 14:37 Uhr: Die Aufstellungen sind da SC Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Lienhart, Günter - Eggestein, Manzambi - Beste, Suzuki, Scherhant - Höler FC Bayern: Neuer - Guerreiro, Tah, Kim, Stanisic - Goretzka, Kimmich - Diaz, Bischof, Karl - Gnabry

SC Freiburg vs. Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt? Partie: SC Freiburg vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Bundesliga; 28. Spieltag

Datum: 04. April 2026

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Austragungsort: Europa Park Stadion (Freiburg)

Freiburg empfängt Bayern: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV? Nein. Das Spiel zwischen Freiburg und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

- Anzeige -

- Anzeige -

SC Freiburg - FC Bayern heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV? Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky sowie in der Konferenz beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga heute live: Wo kann ich Freiburg vs. Bayern im Livestream sehen? Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei DAZN habt, könnt ihr den die Konferenz im Stream schauen.

Bayern zu Gast in Freiburg: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga? Einen Liveticker zu FC Bayern gegen SC Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung vom SC Freiburg gegen Bayern Begegnung: SC Freiburg vs. FC Bayern München

Datum und Uhrzeit: 04. April 2026; 15:30 Uhr

Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Julian Schuster (SC Freiburg)

Free-TV: -

Pay-TV: Sky, DAZN

Livestream: Sky Go, WOW TV, DAZN

Liveticker: ran.de

- Anzeige -