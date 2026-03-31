ZDF-Doku zu Mesut Özil heute hier im Joyn-Livestream und im Free-TV sehen

ran Fußball Bundesliga Traumsolos und Zaubertore: Özils Glanzmomente in der Bundesliga Videoclip • 02:43 Min Link kopieren Teilen

Die dreiteilige Doku-Serie "Mesut Özil – zu Gast bei Freunden" beleuchtet den Aufstieg und Fall des früheren Nationalspielers in der öffentlichen Wahrnehmung.

Der Weltmeister von 2014 wandelte sich vom gefeierten Publikumsliebling zu einer umstrittenen Persönlichkeit. Diese Entwicklung belastete am Ende auch das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei. Genau dieses Spannungsfeld beleuchtet das ZDF in einer neuen dreiteiligen Doku-Serie, die Özils Weg vom sportlichen Aufstieg bis zu seiner Entfremdung nachzeichnet. Hier erfahrt ihr, wann und wo ihr die ZDF-Produktion im Stream und TV sehen könnt. Mesut Özil: ZDF-Doku heute hier ab 20:15 Uhr im kostenlosen Livestream bei Joyn sehen Alle drei Folgen der Doku "Mesut Özil – zu Gast bei Freunden" werden am Dienstagabend (31. März) ab 20:15 Uhr im ZDF-Livestream bei Joyn ausgestrahlt. Folge 1: "Der will doch nur spielen" beginnt um 20:15 Uhr.

Folge 2: "Brüche: Staatsfreund Nummer 1" läuft ab 00:15 Uhr.

Folge 3: "Entfremdung: Das Foto" startet um 01:05 Uhr.

ZDF-Doku: "Mesut Özil – zu Gast bei Freunden" am Dienstag im Free-TV im ZDF Parallel zum Livestream läuft die Özil-Doku am Dienstag, 31. März, ab 20:15 Uhr im Free-TV.

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Worum geht es in "Mesut Özil – zu Gast bei Freunden"? Mesut Özil galt lange als Symbolfigur eines weltoffenen Deutschlands. Der Weltmeister von 2014, Enkel türkischer Gastarbeiter und internationaler Star bei Real Madrid und Arsenal, wurde über Jahre hinweg gefeiert. 2018 änderte sich das schlagartig: Ein gemeinsames Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan löste massive Reaktionen aus. Die Doku-Serie rekonstruiert die Ereignisse, die schließlich zu Özils Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft und zu seiner Entfremdung von Deutschland führten. Mesut Özil: ZDF-Doku heute hier ab 20:15 Uhr im kostenlosen Livestream bei Joyn sehen Dabei zeichnet der Film von Florian Opitz ein ambivalentes Bild dieser Wochen – und erzählt zugleich eine größere Geschichte über Identität, Zugehörigkeit und gesellschaftliche Spannungen in Deutschland.

Wer kommt in der Özil-Doku zu Wort? Für die dreiteilige Serie sprechen zahlreiche Wegbegleiter und Beobachter erstmals ausführlich über den "Fall Özil". Zu Wort kommen unter anderem: Per Mertesacker

Mustafa Özil

Joachim Löw

Oliver Bierhoff

Reinhard Grindel

Hamit Altintop

Özlem Topcu

Deniz Yücel Außerdem enthält die Doku exklusives Archivmaterial sowie ein bislang im deutschen Fernsehen nie gezeigtes Interview mit Mesut Özil.

Warum ist die Doku besonders? "Mesut Özil – zu Gast bei Freunden" erzählt nicht nur die Karriere eines der bekanntesten deutschen Fußballer der vergangenen Jahrzehnte. Die Serie zeigt auch, wie eng Özils Geschichte mit gesellschaftlichen Debatten über Integration, Herkunft und nationale Identität verknüpft ist. Regisseur Florian Opitz beschreibt den Stoff als bis heute emotional aufgeladen. Die Serie beleuchtet deshalb nicht nur Özils persönlichen Weg, sondern auch ein Land im Spannungsfeld zwischen Offenheit und Ressentiments.

"Mesut Özil – zu Gast bei Freunden" im Überblick Titel: "Mesut Özil – zu Gast bei Freunden"

Format: Dreiteilige Doku-Serie

Streaming-Start: Freitag, 20. März 2026, 10:00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal

TV-Ausstrahlung: Dienstag, 31. März 2026, 20:15 Uhr und 0:15 Uhr, im ZDF

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