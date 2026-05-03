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Champions League: Deutscher Schiedsrichter leitet Arsenal London vs. Atletico Madrid
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Videoclip • 02:08 Min
Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert leitet in der Champions League das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid.
Die UEFA hat die Schiedsrichter-Ansetzung für das erste Rückspiel im Halbfinale der Champions League am Dienstagabend zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid (ab 21:00 Uhr im Liveticker) bekanntgegeben.
Das Spiel im Londoner Emirates Stadium wird der deutsche Unparteiische Daniel Siebert leiten.
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Für den 41-Jährigen Berliner ist es bereits das neunte Champions-League-Spiel in der laufenden Saison, das unter seiner Leitung steht.
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Daniel Siebert leitete zuletzt schon Spiele von Arsenal und Atletico
Bei der 2:3-Niederlage Atleticos im Achtelfinale bei Tottenham Hotspur hat Siebert bereits eine Partie mit Beteiligung der Madrilenen geleitet. Im Viertelfinale war er zudem der Schiedsrichter bei Arsenals 1:0-Auswärtssieg bei Sporting Lissabon.
Das Halbfinal-Hinspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Arsenal endete mit einem 1:1-Unentschieden.
Zunächst brachte Viktor Gyökeres die "Gunners" per Elfmeter in der 44. Minute in Führung, ehe Julian Alvarez in der 56. Minute ebenfalls vom Punkt für den Ausgleich sorgte.
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