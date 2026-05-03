Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert leitet in der Champions League das Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid.

Die UEFA hat die Schiedsrichter-Ansetzung für das erste Rückspiel im Halbfinale der Champions League am Dienstagabend zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid (ab 21:00 Uhr im Liveticker) bekanntgegeben.

Das Spiel im Londoner Emirates Stadium wird der deutsche Unparteiische Daniel Siebert leiten.

Für den 41-Jährigen Berliner ist es bereits das neunte Champions-League-Spiel in der laufenden Saison, das unter seiner Leitung steht.