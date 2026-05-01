Champions League
FC Bayern und SC Freiburg verlieren: Doppelter Rückschlag für Bundesliga im Kampf um fünften Champions-League-Platz
Aktualisiert:von ran.de
17:30 SAT.1 Bayern
Tor-Spektakel in Paris: Wie geht FC Bayern mit Ergebnis um?
Videoclip • 03:25 Min • Ab 12
Die Bundesliga verliert durch die Niederlagen des FC Bayern und des SC Freiburg an Boden im Kampf um den 5. Startplatz in der Champions League. Spanien zieht durch einen Sieg und ein Unentschieden wieder davon.
Die Hoffnung war groß nach dem Viertelfinale in den europäischen Wettbewerben. Dank des FC Bayern und des SC Freiburg hatte die Bundesliga im Kampf gegen Spanien um den fünften Champions-League-Startplatz aufgeholt.
Nach den Halbfinal-Hinspielen sieht das jedoch schon wieder ganz anders aus. Die Bayern verloren bei Paris Saint-Germain mit 4:5, die Freiburger bei Sporting Braga mit 1:2. Indes holte Atletico Madrid ein 1:1 gegen Arsenal und Rayo Vallecano gewann in der Conference League gegen Racing Straßburg mit 1:0.
Das heißt: Während die Bundesliga im Rennen um die "European Performance Spots" weiterhin bei 21,214 Punkten auf Platz drei verharrt, baute die zweitplatzierte La Liga (21,781) den Vorsprung auf über 0,5 Zähler aus.
Das sieht zwar nach nicht viel aus. Doch wenn bedenkt, dass die Bundesliga für einen Sieg der Bayern oder Freiburg nur 0,286 Punkte erhält, wird klar, dass sie mindestens noch zwei Siege der deutschen Teams benötigt, um zumindest noch theoretisch Chancen auf Platz zwei zu haben.
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Champions League: Premier League hat 5. Platz sicher
Uneinholbar auf Rang eins der UEFA-Wertung liegt die Premier League mit 27,125 Punkten. In England reicht somit in dieser Saison der fünfte Rang, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Nur die zwei besten Nationen erhalten den zusätzlichen Startplatz.
In der vergangenen Saison hatten sich die Premier League und La Liga den Extraplatz gesichert. Ein Jahr zuvor, als erstmals der fünfte Platz für die Teilnahme gereicht hatte, profitierten die Bundesliga und die italienische Serie A.
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