Nach Niederlage gegen Paris St. Germain: Borussia Dortmund stichelt gegen den FC Bayern

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Der FC Bayern München hat das Halbfinale gegen Paris St. Germain dramatisch verloren. Danach gab es ein wenig Spott von Borussia Dortmund.

Während die Fußball-Welt begeistert vom Spiel der beiden wohl besten europäischen Mannschaften war, gab es nach der Partie eine kleine Stichelei - ausgerechnet von Borussia Dortmund.

In einem denkwürdigen Spiel hat der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League mit 4:5 bei Paris St. Germain verloren.

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Auf Instagram posteten die Dortmunder einen Zusammenschnitt des Halbfinals 2023/24 zwischen Schwarz-Gelb und PSG, als der BVB beide Spiele mit 1:0 gewann.

Nicht jedoch einen Zusammenschnitt der Tore, sondern der gleich sechs (!) Aluminiumtreffer der Pariser. Die Caption lautete: "What Bayern would have needed" - also übersetzt "Was Bayern hätte gebrauchen können."

Während manche die Aktion lustig fand, gab es von anderen Kritik. "Also als Dortmund-Fan selbst würde ich die Diskussion lieber nicht anfangen", heißt es von einem User.

Die Champions-League-Reise des BVB endete in der Zwischenrunde gegen Atalanta Bergamo.