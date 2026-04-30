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Nach Niederlage gegen Paris St. Germain: Borussia Dortmund stichelt gegen den FC Bayern
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Der FC Bayern München hat das Halbfinale gegen Paris St. Germain dramatisch verloren. Danach gab es ein wenig Spott von Borussia Dortmund.
In einem denkwürdigen Spiel hat der FC Bayern München im Halbfinale der Champions League mit 4:5 bei Paris St. Germain verloren.
Während die Fußball-Welt begeistert vom Spiel der beiden wohl besten europäischen Mannschaften war, gab es nach der Partie eine kleine Stichelei - ausgerechnet von Borussia Dortmund.
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Champions League: BVB-Admin stichelt gegen Bayern
Auf Instagram posteten die Dortmunder einen Zusammenschnitt des Halbfinals 2023/24 zwischen Schwarz-Gelb und PSG, als der BVB beide Spiele mit 1:0 gewann.
Nicht jedoch einen Zusammenschnitt der Tore, sondern der gleich sechs (!) Aluminiumtreffer der Pariser. Die Caption lautete: "What Bayern would have needed" - also übersetzt "Was Bayern hätte gebrauchen können."
Während manche die Aktion lustig fand, gab es von anderen Kritik. "Also als Dortmund-Fan selbst würde ich die Diskussion lieber nicht anfangen", heißt es von einem User.
Die Champions-League-Reise des BVB endete in der Zwischenrunde gegen Atalanta Bergamo.
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