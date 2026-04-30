So kommt der FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain ins Finale der Champions League

ran Fußball FC Bayern gegen PSG eskaliert: Fans ziehen PlayStation-Vergleich Videoclip • 02:14 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern geht mit einer schlechten Ausgangsposition in das Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Doch welches Ergebnis braucht es mindestens fürs Weiterkommen?

Champions League: FC Bayern verliert mit 4:5 in Paris Mit großen Ambitionen geht Bayern in das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (6. Mai, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nach dem vogelwilden Spiel in Paris muss Bayern den Spieß zu Hause wieder umdrehen. Doch welches Ergebnis müssen die Bayern im heimischen Stadion erzielen, um das Finale zu erreichen?

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