Conference League: SC Freiburg legt in der Qualifikation vor

Der SC Freiburg hat bei seinem nächsten Anlauf auf der internationalen Bühne einen wichtigen Schritt Richtung Conference League gemacht. Der Fußball-Bundesligist setzte sich im Playoff-Hinspiel der Qualifikation mit 3:1 (1:1) beim schottischen Vertreter Motherwell FC durch. Am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) können die Breisgauer vor heimischem Publikum den Einzug in die Ligaphase perfekt machen.

Doppel-Torschütze Matthias Ginter (28./65., Foulelfmeter) und Keisuke Goto (90.+6) bescherten dem Sport-Club den Sieg im Fir Park. Zuvor hatte Regan Charles-Cook (2.) die Freiburger, die auf europäischer Ebene zuletzt im Mai das Europa-League-Finale gegen Aston Villa (0:3) verloren hatten, bereits nach 69 Sekunden geschockt. Doch die Breisgauer erholten sich nach dem Fehlstart schnell. Nach einer Roten Karte für Martin Moormann (65.), der als letzter Mann Yannik Engelhardt im Strafraum zu Fall brachte, agierten die Gäste zudem in Überzahl.

Mit dem ersten Erfolgserlebnis im Rücken kann die Mannschaft von Trainer Julian Schuster nun die erste nationale Aufgabe angehen: Am Sonntag (18.00 Uhr/Sky und RTL+) steht die erste Runde im DFB-Pokal bei Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf an.

In seiner ersten Startelf der neuen Saison verzichtete Schuster auf Kapitän Christian Günter und Rekordtorschütze Vincenzo Grifo, der am Mittwoch seinen Vertrag verlängert hatte. Auf der linken Seite kamen dafür Derry Scherhant und Jordy Makengo zum Einsatz. Zudem musste der SC-Coach auf Lucas Höler verzichten, der wegen der anstehenden Geburt seines zweiten Kindes nicht mit nach Schottland gereist war.

Zwischen den Pfosten gab derweil Torhüter Mio Backhaus, der als Ersatz für den wechselwilligen Noah Atubolu geholt worden war, sein Pflichtspiel-Debüt im Freiburger Trikot. Der Neuzugang musste jedoch gleich zu Beginn schon den Ball aus dem Netz fischen: Bei einer flachen Hereingabe in den Fünfmeterraum ließen die Freiburger dem Gegner zu viel Platz, Charles-Cook schob aus kurzer Distanz ein.

Doch Freiburg erhöhte sogleich den Druck, Ginter belohnte die Bemühungen nach einem Freistoß von Scherhant per Kopf. Im Anschluss spielten die Gäste ihre Angriffe oft nicht konsequent genug zu Ende. Doch dann ging Engelhardt nach einem Kontakt am Arm im Strafraum zu Fall. Nach Ansicht der Videobilder stellte Schiedsrichter Radu Petrescu den Verursacher Moormann vom Platz, Ginter verwandelte den Elfmeter eiskalt.