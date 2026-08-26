Gelingt Inter d'Escaldes ein Novum? Der Klub aus Andorra könnte als erster Verein des Landes an der Conference League teilnehmen.

Ganz Andorra drückt am Donnerstag dem fünfmaligen Meister Inter d'Escaldes die Daumen: Als erster Klub aus dem kleinen Pyrenäen-Land können sich die Blau-Schwarzen für die Ligaphase eines europäischen Wettbewerbs qualifizieren.

"Wir sind nur einen Schritt davon entfernt, Geschichte zu schreiben", sagt Trainer Felip Ortiz vor dem Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Kosovos Meister KF Drita Gjilan.

Von den 55 UEFA-Ländern haben bislang nur Montenegro, San Marino und Andorra noch nie einen Teilnehmer in der Liga- oder Gruppenphase eines Europapokal-Wettbewerbs gestellt. Inter kann das nun ändern.

"Das 2:2 im Hinspiel lässt uns von großen Dingen träumen", sagt Ortiz, ein Jugendfreund von Ex-Weltmeister Carles Puyol aus gemeinsamen Tagen beim FC Barcelona.