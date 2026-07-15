ran Fußball WM 2026: So wild feiert Lamine Yamals Freundin Spaniens Finaleinzug Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

DFB-Präsident Bernd Neuendorf blickt mit Zuversicht auf die Fortschritte in den Bemühungen um Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer.

Mit Zuversicht hat Verbandspräsident Bernd Neuendorf die Gremien des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über den Fortschritt der Bemühungen um den Wunschbundestrainer Jürgen Klopp informiert. Der 14-köpfige Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG und die vierköpfige Gesellschafterversammlung, zu der auch Neuendorf selbst gehört, schalteten sich dafür wie geplant am frühen Mittwochabend zusammen. WM 2026: Deshalb ist Spanien so gut - Trainer, Abwehr, Rodri Nach "SID"-Informationen berichtete Neuendorf von einem "positiven Verlauf" der bisherigen Gespräche, er ging nicht in aller Tiefe in die Details. Es wurde der unbedingte Wille zur Einigung mit Klopp bekräftigt, wie auch "BILD" berichtet, ein Vertrag bis zur WM 2030 sei "vorverhandelt".

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DFB und Klopp in wesentlichen Eckpunkten einig Zudem waren die Themenkreise Klopps Werbeverträge und die Kompensation für dessen bisherigen Arbeitgeber Red Bull, die auch "kreative Lösungen" umfassen könnte. Zu allen Themen laufen die Gespräche weiterhin, die Gremien stehen fest hinter den handelnden Personen. Der Verband wollte "keinen Kommentar" abgeben. Der DFB und Klopp (59) sind sich "in wesentlichen Eckpunkten eines potenziellen Vertrages" einig, das war bereits offiziell bekannt gegeben worden. Am Dienstag gab es ein Treffen von Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke mit Vertretern von Red Bull, um Hindernisse auszuräumen. Offensichtlich kamen die beiden Seiten einem Durchbruch nahe: "Wir sind auf der Zielgeraden", sagte ein DFB-Funktionär dem "SID". Offen ist, zu welchen Konditionen Klopps Vertrag als Fußballchef (Global Head of Soccer) des österreichischen Energydrink-Konzerns (bis 2029) aufgelöst werden kann. Erst danach ist eine Unterschrift beim DFB möglich.