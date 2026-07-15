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DFB informiert Gremien über Fortschritte im Werben um Jürgen Klopp
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:09 Min
DFB-Präsident Bernd Neuendorf blickt mit Zuversicht auf die Fortschritte in den Bemühungen um Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer.
Mit Zuversicht hat Verbandspräsident Bernd Neuendorf die Gremien des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) über den Fortschritt der Bemühungen um den Wunschbundestrainer Jürgen Klopp informiert.
Der 14-köpfige Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG und die vierköpfige Gesellschafterversammlung, zu der auch Neuendorf selbst gehört, schalteten sich dafür wie geplant am frühen Mittwochabend zusammen.
Nach "SID"-Informationen berichtete Neuendorf von einem "positiven Verlauf" der bisherigen Gespräche, er ging nicht in aller Tiefe in die Details.
Es wurde der unbedingte Wille zur Einigung mit Klopp bekräftigt, wie auch "BILD" berichtet, ein Vertrag bis zur WM 2030 sei "vorverhandelt".
DFB und Klopp in wesentlichen Eckpunkten einig
Zudem waren die Themenkreise Klopps Werbeverträge und die Kompensation für dessen bisherigen Arbeitgeber Red Bull, die auch "kreative Lösungen" umfassen könnte. Zu allen Themen laufen die Gespräche weiterhin, die Gremien stehen fest hinter den handelnden Personen. Der Verband wollte "keinen Kommentar" abgeben.
Der DFB und Klopp (59) sind sich "in wesentlichen Eckpunkten eines potenziellen Vertrages" einig, das war bereits offiziell bekannt gegeben worden. Am Dienstag gab es ein Treffen von Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke mit Vertretern von Red Bull, um Hindernisse auszuräumen. Offensichtlich kamen die beiden Seiten einem Durchbruch nahe: "Wir sind auf der Zielgeraden", sagte ein DFB-Funktionär dem "SID".
Offen ist, zu welchen Konditionen Klopps Vertrag als Fußballchef (Global Head of Soccer) des österreichischen Energydrink-Konzerns (bis 2029) aufgelöst werden kann. Erst danach ist eine Unterschrift beim DFB möglich.
Klopp noch als WM-Experte in den USA
Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Vorsitzenden Neuendorf, dem Bundesliga-Boss Watzke (Präsident von Borussia Dortmund), dessen Stellvertreter Oliver Leki (SC Freiburg) und DFB-Vize Ronny Zimmermann. Der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Alexander Wehrle, Vorstandschef des VfB Stuttgart, besteht aus drei weiteren Ligavertretern und zehn Personen, die den DFB repräsentieren. Mehrere Vertreter ließen sich im Urlaub informieren.
Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff soll Ende der Woche in die USA reisen, wo Klopp bis zum WM-Abschluss als Experte für "MagentaTV" im Einsatz ist. Zugleich, berichtete "BILD", wolle der DFB sich am Wochenende erneut mit Klopps Berater Marc Kosicke treffen.
Klopp würde sein Debüt am 24. September in der Nations League gegen die Niederlande geben.
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