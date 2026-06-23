DFB-Pokal: Borussia Dortmund spielt in erster Runde im Hamburger Volksparkstadion

:newstime Borussia Dortmund: Zwei internationale Top-Klubs wollen diesen DFB-Star Videoclip • 01:00 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Große Bühne für das größte Spiel der Vereinsgeschichte: Der Oberligist Hamburg Eimsbütteler BC weicht für sein Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund in das Volksparkstadion aus.

In der ersten Runde des DFB-Pokals reist Borussia Dortmund nach Hamburg zum Eimsbütteler BC. Dafür weicht der Oberligist ins Hamburger Volksparkstadion aus. Das gab der Hamburger SV, der normalerweise seine Heimspiele dort austrägt, am Dienstag bekannt.

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