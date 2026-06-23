Fußball
DFB-Pokal: Borussia Dortmund spielt in erster Runde im Hamburger Volksparkstadion
Veröffentlicht:von SID
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Borussia Dortmund: Zwei internationale Top-Klubs wollen diesen DFB-Star
Videoclip • 01:00 Min • Ab 12
Große Bühne für das größte Spiel der Vereinsgeschichte: Der Oberligist Hamburg Eimsbütteler BC weicht für sein Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund in das Volksparkstadion aus.
In der ersten Runde des DFB-Pokals reist Borussia Dortmund nach Hamburg zum Eimsbütteler BC. Dafür weicht der Oberligist ins Hamburger Volksparkstadion aus.
Das gab der Hamburger SV, der normalerweise seine Heimspiele dort austrägt, am Dienstag bekannt.
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DFB-Pokal: Eimsbütteler BC zum Umzug gezwungen
Die Eimsbütteler, die sich erstmals seit 92 Jahren wieder für den DFB-Pokal qualifiziert haben, waren nach ihrem überraschenden Erfolg im Hamburg-Pokal im Mai zu dem Umzug gezwungen gewesen.
Der heimische "Professor-Reinmüller-Platz" entspricht nicht den Sicherheitsstandards des DFB. Die Partie gegen den hochfavorisierten Vizemeister aus Dortmund findet Anfang September statt.
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